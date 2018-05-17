استخراج 40 ألف بطاقة تموينية ورقية لمواطني الجيزة في رمضان

بدور إبراهيماستلمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة 40 ألفا و791 بطاقة تموينية ورقية، لتسليمها للمواطنين لصرف المقررات التموينية خلال شهر رمضان من خلال 63 مكتبا تموينيا.وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالجيزة بسرعة تسليم البطاقات للمواطنين حتى يتمكنوا من صرف حصصهم.وقال وكيل وزارة التمو

بدور إبراهيم

استلمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة 40 ألفا و791 بطاقة تموينية ورقية، لتسليمها للمواطنين لصرف المقررات التموينية خلال شهر رمضان من خلال 63 مكتبا تموينيا.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالجيزة بسرعة تسليم البطاقات للمواطنين حتى يتمكنوا من صرف حصصهم.

وقال وكيل وزارة التموين إن هؤلاء المواطنين من محدودى الدخل تقدموا للحصول على بطاقات تموينية جديدة أو بدل تالف أو إضافة وحرصاً على مصلحتهم تم استخراج بطاقات ورقية لهم لتمكينهم من صرف المقررات التموينية لحين استخراج البطاقات الجديدة.