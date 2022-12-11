استخراج 26 ألف ورقة ثبوتية.. نتائج قوافل «الأحوال المدنية» في المحافظات خلال أسبوع (صور)

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، وأسفرت عن استخراج 7953 بطاقة رقم قومي، و18460 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، قررت استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، حتى يوم 10/12/2022.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.

واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 246 بطاقة رقم قومي و262 مصدرًا مميكنًا.

وواصلت إدارة الإعلام والعلاقات بالقطاع الإستجابة لالتماسات أهلية الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ 17 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم بإجمالي 229 مواطنًا ومواطنة.

وأرسل مركز إصدار القطاع بمحافظات (المنوفية – الفيوم – قنا) بالتنسيق مع الجهات المعنية، مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (الشهداء – أشمون – طامية – إطسا – أبوتشت – دشنا) واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم بإجمالي 691 مواطنة.

إضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ “كبار السن وذوى الهمم والحالات الإنسانية”، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ294 مواطنًا ومواطنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.