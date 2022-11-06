استخراج 21 ألف مستند شرطي.. حصاد قوافل «الأحوال المدنية» (صور)

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، المنيا، وأسفرت عن استخراج 6799 بطاقة رقم قومي، و14315 مصدرًا مميكنًا.

واستمرت الداخلية في عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، عدا قافلة سجل المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، حتى 5/11/2022، وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.

واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية، وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 404 بطاقات رقم قومي، و318 مصدرًا مميكنًا.

وواصلت إدارة الإعلام والعلاقات بالقطاع الإستجابة لالتماسات أهلية الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ 13 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، واستخرجت بطاقة الرقم القومي لـ 132 مواطنًا.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظات المنوفية، الدقهلية، قنا بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمراكز وقرى (أشمون، قويسنا، السنبلاوين، تمي الأمديد، أبو تشت)، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، بإجمالي 1029 بطاقة رقم قومي.

إضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ “كبار السن وذوى الهمم والحالات الإنسانية”، لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 193 مواطنًا ومواطنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات، التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.