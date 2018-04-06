استخراج جثة شاب من أسفل عقار الإسكندرية المنكوب

مها يونسصرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بانتشال قوات الحماية المدنية، منذ قليل، جثة أحد ضحايا العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل، وهي جثة لشخص يدعى عمرو عبد العزيز البلتاجي، مواليد عام 1982، وتم نقل جثمانه لمشرحة كوم الدكة. وأشار سلطان إلى أن أعمال رفع الأنقاض ما ز

مها يونس





صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بانتشال قوات الحماية المدنية، منذ قليل، جثة أحد ضحايا العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل، وهي جثة لشخص يدعى عمرو عبد العزيز البلتاجي، مواليد عام 1982، وتم نقل جثمانه لمشرحة كوم الدكة.

وأشار سلطان إلى أن أعمال رفع الأنقاض ما زالت مستمرة حتى الآن، بتواجد جميع الجهات المعنية، وتكثيف الأعمال للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

كانت الإسكندرية قد شهدت، اليوم، انهيار العقار الكائن بـ4 شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد، مكون من 7 أدوار وصادر قرار إزالة للدورين السادس والسابع، وترميم شامل لباقي الأدوار.

وقامت المحافظة فور انهيار العقار بفصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار ومعرفة خسائر الحادث، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار؛ حماية لأرواح المواطنين.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة؛ لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة.

وصرح محافظ الإسكندرية بأنه تم عودة حركة القطارات بين الإسكندرية والمحافظات في الاتجاهين بصورة طبيعية، واستمرار العمل لعودة حركة قطار أبو قير.

وتم الاطمئنان على سلامة القضبان، مؤكدًا أن جميع الأجهزة المعنية متواجدة منذ فجر اليوم، وحتى الانتهاء من رفع الآثار الناجمة عن انهيار العقار شرق الإسكندرية، بمشاركة اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء العقار في 21 مارس 2018، إلا أن أسرتين رفضتا إخلاء منزلهما، وطلبت الاطلاع على أصول وتقارير اللجنة الهندسية بالحي، وتم إطلاعها على ذلك، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي حالات إصابة، وجارٍ رفع الأنقاض بحرص شديد؛ لمعرفة وانتشال الوفيات، وأشاد بالجهود المبذولة من قِبل المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن والحماية المدنية وجميع الأجهزة المعنية، والتي تكثف أعمالها لرفع الأنقاض بأسرع وقت ممكن.