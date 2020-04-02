استخدام الروبوت لتطهير مستشفى صيني وسط وباء «كورونا»

يستخدم الربوت ثلاثة أنواع من التطهير ويتم التحكم فيه عن طريق الملاحة الآلية

تم استخدام الروبوت لتطهير مستشفى صيني بمقاطعة هونان بوسط الصين، حيث قام مستشفى شيانغيا التابع لجامعة جنوب الأوسط بمقاطعة هونان بوسط الصين بالاستعانة بروبوتين ذكيين لتطهير قاعة العيادات الخارجية وسط وباء فيروس كورونا الجديد.

وقال منغ شا، نائب مدير مركز التوزيع اللوجستي في المستشفى، إن فكرة استخدام الربوت لتطهير مستشفى صيني يمكن أن يقلل إلى حد كبير من عبء عمل موظفي المستشفى ويقلل من خطر انتقال العدوى إلى هذا الوباء.

الروبوت لتطهير مستشفى صيني

ويستخدم الروبوتان ثلاثة أنواع من طرق التطهير، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية، وضباب فوق أكسيد الهيدروجين الفائق الجفاف وترشيح الهواء بالبلازما، ويمكن التحكم في روبوتات عن طريق الملاحة الآلية عن بعد.

وفي المساء، بعد مغادرة جميع أفراد الطاقم الطبي والمرضى، سيبدأ الروبوتان في تسيير دوريات في المستشفى.

وذلك وفقًا للطريق المحدد مسبقًا، باستخدام تسعة مصابيح فوق بنفسجية للتطهير، أما في النهار، يستخدم الروبوتان طريقتين أخريين للتطهير للقيام بالاعمال أثناء وجود أشخاص حولهما.

الشحن تلقائيا

وقال هوانغ وي بينغ، كبير الممرضين بقسم العيادات الخارجية: “لقد خفف الروبوتان ضغط العمل علينا، وبعد الانتهاء من العمل، يجدان طريقهما إلى وحدة الشحن للشحن تلقائيًا”.

وأظهر مركز علوم وهندسة النظم التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية في أحدث أرقامه إصابة أكثر من 932 ألف حالة بالفيروس، وتم الإبلاغ عن أكثر من 46 ألف حالة وفاة.

تزايد أعداد المصابين

ومن ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء “بينما ندخل الشهر الرابع منذ بدء جائحة كوفيد-19، وأضاف أشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد السريع وانتشار العدوى عالميا”.

وقال تيدروس “شهدنا خلال الأسابيع الخمسة الماضية نموا هائلا تقريبا في عدد الحالات الجديدة التي وصلت تقريبا إلى كل دولة وإقليم ومنطقة، وقد زاد عدد الوفيات أكثر من الضعف في الأسبوع الماضي”.

ووفقا للحصيلة العالمية، اقترب عدد حالات الإصابة بالفيروس في أوروبا من 500 ألف وتجاوز عدد الوفيات 30 ألفا، وتتحمل إيطاليا وإسبانيا العبء الأكبر، بما يمثل ثلاثة من كل أربعة وفيات في القارة.

وأصبحت إسبانيا ثالث دولة تسجل أكثر من 100 إصابة مؤكدة يوم الأربعاء بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

100 ألف إصابة في إسبانيا

وارتفع عدد الحالات الجديدة في اسبانيا بشكل حاد بمقدار 7719 في 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 100 ألف لأول مرة وتحديدا 102136.

وسجلت أيضا رقما قياسيا بـ864 حالة وفاة في 24 ساعة، مقارنة بـ849 حالة يوم الثلاثاء، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 9053.

وفي إيطاليا، لقي 727 شخصا آخر حتفهم بسبب كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، يصل بذلك عدد الوفيات إلى 13155، لكنه كان أقل عدد يومي للوفيات منذ 26 مارس.

وعبر الأطلسي، أصبحت الولايات المتحدة أول دولة تتخطى 200 ألف إصابة بكوفيد-19 يوم الأربعاء،

وتم الإبلاغ عن ما مجموعه 203608 حالات في الولايات المتحدة مع 4476 حالة وفاة حتى بعد ظهر الأربعاء، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال