استحواذ «Coca Cola HB» على «كوكاكولا مصر» الأكبر فى سوق خارج المقصورة خلال 9 شهور

شهدت أسواق خارج المقصورة تنفيذ صفقات على عدد ضخم من الشركات غير المقيدة منها عمليات نقل الملكية، واستحواذات، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى بقيمة إجمالية بلغت 35.671 مليار جنيه، منها أكثر من 50 صفقة تخطت قيمها حاجز الـ 100 مليون.

5 صفقات مليارية وأكثر من 50 تخطت حاجز الـ100 مليون

وكشف حصر «المال» عن وجود 5 صفقات مليارية على شركات غير مقيدة، وهى «كوكا كولا» و«الإسكندرية الوطنية للتكرير» و«دمياط للأثاث» و«حديد المصريين» و«جيمناى إيجيبت القابضة»، بقيمة إجمالية 13.9 مليار جنيه.

أكبر 10 صفقات منفذة على شركات غير مقيدة فى 9 شهور

وكانت أكبر العمليات المنفذة على الشركات غير المقيدة خلال الـ 9 شهور الأولى من 2022، من نصيب شركة تصنيع وتعبئة «كوكاكولا مصر» بقيمة 6.7 مليار جنيه، وهى خاصة بعملية استحواذ شركة كوكاكولا لتعبئة المشروبات هيلينيك على %94.7 من الشركة.

بينما حلت شركة «الإسكندرية الوطنية للتكرير» فى المركز الثانى، إذ نفذت صفقة بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما استحوذت الهيئة العامة للبترول على نحو %25 من الأولى تمثل حصص كل من البنك الأهلى المصرى وبنك الإسكندرية.

وثالثًا فى الترتيب حلت صفقة «حديد المصريين» بقيمة 1.558 مليار جنيه، والتى شهدت استحواذ حديد عز على حصة الشريك المؤسس أحمد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب، فى شركة حديد المصريين.

ورابعًا صفقة شركة مدينة دمياط للأثاث بقيمة 1.451 مليار جنيه التى شهدت تخارج الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات بحصتها البالغة %5 لصالح عدد من المستثمرين، بينما جاءت فى المركز الخامس الصفقة المنفذة على شركة «جيمناى إيجيبت» القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 1.427 مليار جنيه، والتى شهدت استحواذ شركة «شيميرا» الإماراتية على حصة منها.

وسادسًا جاءت صفقتان نُفذتا على «جلوبال كورب للخدمات المالية» بقيمة إجمالية قدرها 915 مليون جنيه، إذ استحوذ تحالف مكون من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية و«إس بى إى كابيتال وأميثيس» على حصة قدرها %90 من الشركة.

وذهب المركز السابع، لصالح صفقة الاستحواذ التى تمت على شركة «إيتاب» للاستثمارات العقارية والسياحية البالغ قيمتها 735 مليون جنيه، بينما تولت «المجموعة المالية هيرميس» تنفيذ تلك العملية التى لم يتضح الطرف المشترى فيها.

وثامنًا، جاءت صفقة «أسيوط الوطنية لتصنيع البترول» -أنوبك، بقيمة 715.4 مليون جنيه، والتى شهدت استحواذ الهيئة العامة للبترول على حصة قدرها %13 من حصص شركتى جنوب الوادى القابضة للبترول، والنيل لتسويق البترول، بواقع %6.5 لكل منهما، لترفع الهيئة مساهمتها إلى %40 بينما لعبت شركة «كايرو كابيتال سيكيورتيز» دور سمسار ومنفذ الصفقة الأوحد.

وفى المرتبة التاسعة، جاءت صفقة شركة العربية الدولية للفنادق بقيمة 695.4 مليون جنيه، إذ استحوذ صندوق خليجى على %11 من أسهم الشركة، وهى تمثل حصة شركة «إكويتى» القابضة التابعة للصندوق السيادى الكويتى.

وعاشرًا: صفقة المصرية للحفر البحرى بقيمة 660 مليون جنيه، والتى شهدت استحواذ قطاع البترول من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية على نسبة الـ%50 المملوكة لشركة تويوتا اليابانية، لترفع حصتها إلى %85 وجنوب الوادى القابضة للبترول إلى %15.

«يناير 2022» الأكبر بـ 10.8 مليار جنيه

وشهد شهر يناير الماضى تسجيل أكبر قيمة صفقات منفذة على شركات غير مقيدة فى البورصة، بقيمة اجمالية 10.849 مليار جنيه، إذ تم تنفيذ نحو 1012 عملية على 339 شركة غير مقيدة، كان أكبرها من نصيب شركة «كوكا كولا مصر» بـ6.7 مليار جنيه، و«حديد المصريين» 1.5 مليار.

وتضمنت قائمة الصفقات التى تخطت الـ 100 مليون جنيه فى شهر يناير، كل من شركة الإمارات دبى الوطنى للتأجير التمويلى بـ 119.4 مليون جنيه، بجانب صفقة على «دار المعالى للتنمية والاستثمار العقارى» بـ264.5 مليون جنيه، وعملية على شركة «مطار القاهرة للشحن الجوي» بـ282.8 مليون، و«أوراسكوم التجارية» بـ 296 مليونا.

1.598 مليار جنيه إجمالى «فبراير»

وسجلت الصفقات على الشركات غير المقيدة فى شهر فبراير 2022، ما قيمته 1.598 مليار جنيه، عبر تنفيذ 1182 عملية نقل ملكية واستحواذ، على 309 شركات، كان أكبرها لصالح شركة الهندسية المصرية «جلوبال» للزجاج، والتى شهدت تخارج مصرف أبوظبى الإسلامى بنحو 351.3 مليون جنيه.

وضمت قائمة صفقات فبراير التى تخطت حاجز الـ 100، عملية بيع فندق رويال مكادى للاستثمار بنحو 305.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى صفقة شركة العربية للأدوات الصحية بقيمة 302.4 مليون.

1247 عملية على 394 شركة فى مارس

وخلال شهر مارس الماضى، تم تنفيذ نحو 1247 عملية على 394 شركة غير مقيدة، فى سوق خارج المقصورة، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 4.7 مليار جنيه، كان أكبرها لصالح شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير بقيمة 2.7 مليار.

دخول «هيئة البترول» فى هيكل ملكية «الإسكندرية الوطنية للتكرير» بـ2.7 مليار

وتضمنت قائمة مارس، بدء تنفيذ عمليات استحواذ شركة «حديد العشرى» على «العربية للصلب المخصوص» –أركو ستيل- التابعة للبنك الأهلى المصرى، والتى تمت عبر عدة عمليات فى أشهر متتالية.

بالإضافة إلى عملية استحواذ الهيئة القومية للأنفاق على %51 من أسهم شركة المصرية لإدارة وتشغيل «مترو القاهرة» التابعة للهيئة القومية للسكك الحديدية” بقيمة 264 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة على شركة «مصر للإدارة التعليمية» بقيمة 37.5 مليون جنيه، والتى شهدت استحواذ وزارة التربية والتعليم على حصة صندوق «تحيا مصر»، بالإضافة إلى عملية على «الفيوم لصناعة السكر» بقيمة 53.6 مليون وقد تضمنت استحواذ القابضة الغذائية على حصة شركة التجارى للاستثمار.

هيكلة شركات «المنصور جروب» تسيطر على أبريل

وفى أبريل الماضى، تم تنفيذ 999 عملية فى سوق خارج المقصورة على 296 شركة غير مقيدة فى البورصة، بإجمالى قيمته 2.244 مليار جنيه، كان أبرزها عمليات الهيكلة على الشركات التابعة لمجموعة «المنصور جروب».

وتم تنفيذ صفقات على شركة «مترو ماركت» بقيمة 224.4 مليون جنيه، والمنصور للتجارة والتوزيع بـ 74 مليون جنيه، وكذلك المنصور للتوزيع بـ 105 ملايين جنيه والمنصور للتصنيع بنحو 15.7 مليون، وجاءت تلك العمليات فى إطار هيكلة داخلية، نحو تأسيس كيان قابض جديد.

واستمرت عملية استحواذ «حديد العشرى» على «أركو ستيل»، إذ تم تنفيذ صفقة على الأخيرة بقيمة 140 مليون جنيه، بالإضافة إلى صفقتين على شركة مطار القاهرة للشحن الجوى بإجمالى قيمته 243 مليون جنيه، مع عملية على شركة النيل للوجستيات بـ 194.9 مليون.

وشهد شهر أبريل، تنفيذ استحواذ «LOLC جروب» السريلانكية على كامل أسهم شركة «الأولى» للتمويل متناهى الصغر، مقابل تخارج «أغا خان» بقيمة إجمالية قدرت بـ 80.2 مليون جنيه.

و«دمياط للأثاث» فى المقدمة فى مايو

وشهد مايو 2022، تنفيذ نحو 1069 عملية على 311 شركة بقيمة إجمالية 5.2 مليار جنيه، أبرزها لصالح مدينة دمياط للأثاث بقيمة بلغت 1.4 مليار، تلتها شركة «جيمناى إيجيبت القابضة» بنحو 1.4 مليار، وصفقة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول – أنوبك بـ 715 مليون.

وكذلك تم تنفيذ صفقة على شركة النيل للسكر بقيمة 204 ملايين جنيه بـ 204.7 مليون جنيه، والمصرية العالمية للسيارات بـ 122.3 مليون، وصفقتين على «جلوبال كورب» للخدمات بقيمة 915 مليونا.

و تنفيذ صفقة «إيجيبت ليرنينج جروب» للخدمات التعليمية بـ 159.4 مليون جنيه، بجانب عملية على شركة «ترانس مار إنترناشيونال» للنقل البحرى بـ 120.8 مليون.

«تنمية للمشروعات متناهية الصغر» أكبر عمليات يونيو

شهد شهر يونيو 2022 تنفيذ 1483 عملية على 376 شركة غير مقيدة بقمية إجمالية بلغت 3.474 مليار جنيه، كان أكبرها لصالح شركة تنمية لخدمات مشروعات متناهية الصغر بنحو 378.2 مليون والتى شهدت استحواذ المجموعة المالية هيرمس على حصة الأفراد البالغة %6.

وتضمنت قائمة الصفقات التى تخطت الـ 100 مليون جنيه، صفقة على شركة دار التربية للخدمات التعليمية بقيمة 378.2 مليون، ثم عملية فيوتشر للاستثمار السياحى بنحو 161.7 مليون، والمركز المصرى لأطفال الأنابيب بقيمة 110.6 مليون.

ورابعًا : حلت صفقة شركة المركز المصرى لأطفال الأنابيب بقيمة 110.6 مليون جنيه، والتى شهدت استحواذ بى للاستثمار فى الرعاية الصحية ( إحدى الشركات التابعة لـ«بى إنفستمنتس» القابضة) على %51 من المركز.

«المصرية للحفر البحرى» الأكبر فى يوليو

ونفذت نحو 858 عملية متنوعة بين صفقات استحواذ وإعادة هيكل فى سوق خارج المقصورة، على 282 شركة غير مقيدة خلال شهر يوليو الماضى، بقيمة إجمالية بلغت 1.990 مليار جنيه، كان أكبرها صفقة الاستحواذ على شركة المصرية للحفر البحرى بـ 660 مليون جنيه.

وحلت صفقة الإسكندرية الوطنية للتكرير فى المركز الثانى بقيمة 337.5 مليون جنيه، والتى شهدت رفع حصة الهيئة العامة للبترول فى الشركة إلى %73 عقب سلسلة من الصفقات تضمنت تخارج بنكى الأهلى ومصر، وتلتها عملية على شركة جماعة المهندسين الاستشاريين بقيمة 334.9 مليون، ثم استحواذ بنك مصر على “سى آي” للتمويل الاستهلاكى مقابل 172.6 مليون.

صفقات على 374 شركة فى أغسطس

وسجلت صفقات سوق خارج المقصورة نحو 3.152 مليار جنيه فى شهر أغسطس الماضى، إذ نفذت 1215 عملية على 374 شركة غير مقيدة، بقيمة 3.152 مليار.

وحلت فى المقدمة صفقة الاستحواذ العربية الدولية للفنادق والسياحة «المالكة لفندق هيلتون رمسيس» والتى شهدت تخارج شركة «إكويتى» القابضة التابعة للصندوق السيادى الكويتى بقيمة 695.4 مليون جنيه.

وفى الوصافة، جاءت عملية هيكلة شركة «إنفينتى» للطاقة بقيمة 474 مليون جنيه، ثم ثالثًا صفقة استحواذ القابضة الغذائية على %18 من شركة الفيوم لصناعة السكر بقيمة 305 ملايين، ورابعًا صفقة شراء ازدهار للاستثمار المباشر لنحو %60 من «زهران ماركت» بقيمة 275 مليونا.

كما شهد شهر أغسطس، تنفيذ عملية على شركة النيل للصناعات النسيجية، بجانب تخارج مؤسسة التمويل الدولية «IFC» من شركة الوطنية للطباعة لصالح صندوق استثمار «جراند فيو» بقيمة 175.9 مليون جنيه.

«إيتاب للاستثمارات العقارية» فى صدارة سبتمبر

وتصدرت صفقة الاستحواذ على «إيتاب للاستثمارات العقارية والسياحية» البالغ قيمتها 735 مليون جنيه ترتيب صفقات خارج المقصورة فى شهر سبتمبر الماضى، الذى سجل ما قيمته 2.4 مليار على 360 شركة من خلال 1367 عملية.

وحلت فى المركز الثانى، صفقة الاستحواذ على شركة الحياة للتطوير وإدارة المشروعات بقيمة 348 مليون جنيه، وثالثًا صفقة هيكلة شركة «بى آى سى سى» للكابلات مقابل 149.9 مليون، تلتها صفقة الاستحواذ على «شارم» للسياحة بنحو 134 مليونا.

وخامسًا صفقة استحواذ شركة “معتبر جروب” على مطاحن الخمس نجوم بقيمة 107.7 مليون جنيه نقدًا، بالإضافة إلى وجود مديونيات أخرى يتحملها المشترى.