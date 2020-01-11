استحواذ «زيروكس –إتش بي» يعزز حصصهما فى مبيعات الطباعة الرقمية

رجح عدد من وكلاء علامات تجارية فى سوق الطابعات بمصر زيادة الحصص السوقية لشركتي زيروكس وإتش بي فى نشاط حلول الطابعات الرقمية حال تنفيذ صفقة استحواذ الأولي علي الأخيرة .

يأتي ذلك وسط توقعات من مؤسسة الأبحاث التسويقية statista بوصول حجم سوق الطابعات الرقمية ditigal printing عالميا بحلول عام 2025 إلى 31.7 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي .

وكيل معتمد : الشركتان يتنافسان على تقديم حلول متكاملة

وقال رئيس إحدي أشهر سلاسل التجزئة فى بيع الإلكترونيات، أن الاتفاق المزمع عقده بين كل من شركتي «زيروكس» و«HP» يأتى فى إطار ارتقاء وتحسين الخدمات والمتتجات المقدمة عالميًا من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية الحديثة فى مجال صناعة أجهزة الطباعة.

أوضح لـ ” المال ” أن النمط السائد فى الأسواق العالمية حاليا يتجه نحو صفقات الاندماج والاستحواذات بين شركات التكنولوجيا الكبري التى تمتلك أحدث معايير الأنظمة التكنولوجية بما يمكنها من تعزيز حصتها السوقية فى المبيعات بمختلف الأسواق العالمية ومن بينها “مصر”.

وأضاف أن صفقة الاستحواذ التى ستجريها «زيروكس» على العلامة التجارية «HP» ستكون لها تداعيات إيجابية متعددة ومنها زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركتين فى البورصات العالمية ، متوقعا زيادة مبيعات زيروكس فى قطاع أجهزة الطابعات الرقمية على المدي الزمني الطويل.

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية “آى دي سي” عن تراجع حجم سوق الطابعات الرقمية عالميا خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة بلغت 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .

وقال التقرير إن شركة إتش بي الأمريكية جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت 33.8%، تلتها “كانون جروب” و”أبسون” اليابانيتين بنسب 19.4% و17.1% على الترتيب، فيما توزعت النسبة المتبقية على شركات أخري ..

كما شهدت أيضا كلا من اليابان وأسواق وسط وشرق أوروبا نموا قويا عوض إلى حد كبير الشحنات المتراجعة فى أوروبا الغربية ، وزادت أيضا

وزاد عدد الشحنات فى أمريكا الشمالية بنسبة بلغت 4% مقارنة بالربع الثاني من 2019 بدعم من السوق الأمريكية والتى شهدت نموا بنسبة 9% .

ورأي وكيل معتمد لأحد العلامات التجارية اليابانية فى سوق الطابعات الرقمية ، أن إتمام الصفقة يساهم فى زيادة الحصص السوقية لكلا من ” زيروكس وإتش بي دون تغيير شكل المنافسة محليا وعالميا .

وقال إن السوق المصرية تشهد منافسة قوية فى حلول الطباعة وماكينات التصوير بين 5 شركات هي زيروكس وتوشبيا وإتش بي وكانون وريكو وتسعي كل واحدة لتقديم حزمة حلول متكاملة لعملائها فى جميع القطاعات الحكومية والخاصة والبنكية .

وأعلنت شركة زيروكس منذ أيام عن تخصيص 24 مليار دولار لتمويل صفقة استحواذ بقيمة تصل إلى 33.5 مليار دولار، على شركة HP لأجهزة الكمبيوتر.

وأكد جون فايزنتين المدير التنفيذى لشركة زيروكس، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة إتش بي لبدء مراحل مفاوضات الصفقة الاستحواذ عليها.

وتعمل زيروكس فى نحو 140 دولة، وتحقق إيرادات 11 مليار دولار سنويًّا، منها 1.20 مليار دولار من الأسواق النامية، ويعمل لديها أكثر من 35 ألف موظف، وتمتلك منتجات بأسعار تدور بين 500 و20 ألف دولار.

وتمتلك وحدتها بمصر مع 50 إلى 55 موزعًا معتمدًا فى 3 قطاعات رئيسية هي: الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحكومة، وكبار العملاء، ولديها أيضًا فريق عمل لإدارة أعمالها مع الشركات الكبيرة.

وتنقسم شبكة موزعيها المعتمَدين إلى 3 فئات، الأولى: هى «Platinum Partner»، وتضم الشركاء الحصريين فقط، والثانية تشمل الـ «Gold Partner»، والثالثة هى «Silver Partner»، ويقومون بتغطية جميع محافظات الجمهورية من السلوم وحتى أسوان، ولديها 15- 20 موزعًا آخر يتولى تقديم أعمال الصيانة والدعم الفنى للعملاء على مستوى الجمهورية.

وبحسب تقارير عالمية، تتوقع شركة HP أن تصل المبيعات الإجمالية لها إلى 30 مليار دولار، بجانب ارتفاع أسهمها التجارية بأكثر من 5 % خلال 2020

بينما سجلت زيروكس تراجعا فى مبيعاتها خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة بلغت 6 % ، مسجلة نحو 2.2 مليار دولار، وهبطت إيراداتها أيضا خلال الـ 9 شهور الأولي من العام ذاته بنسبة 8 % لتصل إلى 9.3 مليار دولار .

وشهدت أسعار أسهم HP المدرجة فى بورصة نيويورك ارتفاعًا يوم 7 يناير الجاري بنسبة 2% ، عقب تردد الأنباء تشير بعرض زيروكس للإستحواذ عليها.