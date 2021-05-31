استحواذات واعدة تمهد بعام مزدهر لـ«السويدى» خلال 2021

«استحواذات واعدة ونتائج ربعية تمهد بعام مزدهر».. بهذه الكلمات توقعت وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية قوة فى الأداء المالى والتشغيلى لشركة السويدى إليكتريك خلال 2021.

وترى وحدات البحوث أن الشركة نجحت فى تحقيق مكاسب قوية على صعيد الإيرادات والربحية خلال الربع الأول من 2021، خاصة مع نجاح قطاع الأسلاك والكابلات فى استعادة صدارته مرة أخرى، بعد تعثره خلال ذروة كورونا وانخفاض أحجام البيع.

وذكرت الوحدات أن خطة الشركة فى التوسع الخارجى عبر استحواذها مؤخرًا على شركتين فى باكستان وإندونيسيا تُمثل فرصة لوصول منتجات الشركة لأسواق جديدة فى آسيا وأستراليا، فضلًا عن مشروعاتها المحلية فى مجال البنية التحتية والمرافق.

وحددت وحدات البحوث القيمة العادلة للسهم بين 12.7 و14.18 جنيه، مع توصية بالشراء وزيادة الأوزان النسبية، علمًا بأن السهم يتداول حاليًا على شاشات البورصة بالقرب من مستوى 8.3 جنيه.

يذكر أن القوائم المالية للسويدى إليكتريك كشفت عن تحقيق الشركة نموًا بنسبة %14 فى الإيرادات خلال الربع الأول من 2021 لتسجل 12.3 مليار جنيه، كما ارتفع صافى الربح بنحو %75 ليصل إلى 700.1 مليون جنيه.

❙ فاروس: بداية قوية بدعم من نشاط الأسلاك والكابلات.. و14.18 قيمة عادلة.. وتوصية بزيادة الأوزان

وترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار «فاروس» أن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول جاءت إيجابية، إذ ارتفع صافى الربح بنسبة %75 على أساس سنوى .

وأوضحت «فاروس» أن أداء الشركة الربعى اتسم بالقوة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضى، على الرغم من ضعف الأداء مقارنة بالربع الأخير من 2020 نتيجة العوامل الموسمية، مشيرة إلى أن الربع الأخير من العام عادة ما يكون هو الأقوى من حيث النتائج، خاصة على مستوى قطاع المشروعات والتطوير.

وأوضحت «فاروس» أن الأداء الجيد جاء رغم نمو المصروفات العامة والإدارية والبيعية إلى 768 مليون جنيه بزيادة %6.2 سنويًا، و%1.1 ربعيًا، كما بلغت نسبتها إلى المبيعات إلى %6.3.

وأشارت إلى أن «السويدى» سجلت صافى دين بقيمة 1.34 مليار جنيه فى مارس 2021، مقارنة مع صافى نقدية 563 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

ووصفت أداء قطاع الأسلاك والكابلات بأنه سرق الأضواء فى هذا الربع الذى شكل %51.2 من الإيرادات، بارتفاع بنسبة %33.4 على أساس سنوى، و%13.9 على أساس ربعى، نظرًا لزيادة الأسعار والأحجام.

وأوضحت أن القطاع استحوذ على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات على الأساسين الربعى والسنوى، كما دعم إجمالى الإيرادات الأداء الإيجابى لباقى أنشطة الشركة باستثناء نشاط المشروعات والتطوير.

وذكرت أن القطاع سيطر على %43.3 من إجمالى مجمل الأرباح، وانخفضت هوامشه على أساس ربعى إلى %12.9، على الرغم من زيادة مجمل أرباح الطن بعد رفع الأسعار، نتيجة وصول أسعار النحاس العالمية لأعلى مستوياتها التاريخية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الألومنيوم.

وأوضحت أن قطاع الأسلاك والكابلات استحوذ على %51.2 من الإيرادات، بقيمة 6.3 مليار جنيه وقدم أداء قوى بدعم من ارتفاع مستويات الأسعار وزيادة الأحجام.

وذكرت «فاروس» أن الأسعار ارتفعت بنسبة %15.7 على أساس سنوى، و%16.2 بشكل ربعى، ما انعكس إيجابًا على مجمل أرباح الطن الذى ارتفع إلى 15119 جنيهًا، بزيادة 22.1 % سنويا و%8.6 ربعيًا نتيجة ارتفاع أسعار النحاس.

ولفتت إلى أن أسعار النحاس ارتفعت فى الربع الأول من 2021 بنسبة %49.6 سنويًا، و%17.4 ربعيًا، وقفزت أسعار الألومنيوم بمعدل %22.4 سنويا، و%8.2 ربعيًا.

وتوقعت «فاروس» أن يحقق قطاع الأسلاك والكابلات مزيدًا من النمو، بدعم من تسجيل أسعار السلع الأساسية أعلى مستوياتها التاريخية، وأن يتخطى مجمل أرباح الطن حاجز 1100 دولار خلال العام.

وأشارت «فاروس» إلى أنه على النقيض شهد قطاع المشروعات والتطوير حالة من الخمول على الأساسين السنوى والربعى لانخفاض معدلات التنفيذ فى بداية العام.

وتراجعت إيرادات القطاع التى تشكل %37 من الإجمالى بنسبة %7.9 سنويًا و% 43.8 ربعيًا إلى 4.5 مليار جنيه، نتيجة العوامل الموسمية، إذ إن الربع الأول عادة ما تنخفض خلاله معدلات التنفيذ مقارنة مع الربع الأخير من العام.

وذكرت أن قيمة المشروعات تحت الإنشاء ارتفعت إلى 49.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقارنة مع 49 مليار جنيه فى الربع الأخير من 2020، ما يؤكد قوة تدفق مشروعاتها الجديدة، إضافة إلى قائمة المشروعات الحالية.

وأوضحت أن إعلان «السويدى» الاستحواذ على شركتين فى إندونيسيا وباكستان يصل بعدد مصانعها المتخصصة فى صناعة المحولات الكهربائية إلى 6 مصانع، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد لتصل قدراتها الإنتاجية إلى 30 كيلو ميجا فولت أمبير.

يشار إلى أن السويدى أعلنت، مؤخرًا، عن استحواذها على شركتين متخصصتين فى صناعة المحولات الكهربائية مقابل 60 مليون دولار؛ الأولى شركة (PT CG Power Plant) بإندونيسيا بحصة تبلغ %95، والثانية (Validus Engineering PVT LTD) فى باكستان بنسبة %100.

وأكدت «فاروس» أن هذا الاستحواذ من الخطوات المعززة لقيمة السهم، وسيرفع من حصة قطاع المحولات ذات هوامش الربحية المرتفعة، إذ بلغت %25 خلال الربع الأول من العام الحالى.

وتوقعت وحدة البحوث أن تسجل الشركة مستويات أداء إيجابية خلال العام المالى 2021، نظرًا للزيادة المتوقعة فى حركة مبيعات كل قطاعاتها، فضلًا عن خطط التوسع الواعدة.

ورجحت «فاروسس أن يصل إجمالى إيرادات العام الحالى إلى 51.6 مليار جنيه، وصافى الدخل إلى 3.5 مليار جنيه.

وقالت إن الشركة وافقت على توزيع أرباح أسهم بواقع 0.40 جنيه لكل سهم، ليصل عائد التوزيع إلى %4.75.

وذكرت أن معدل التوزيع النقدى فى عام 2020 بلغ %28.57، متوقعة أن يظل معدل التوزيع النقدى عند المستويات الحالية دون تغيير من واقع خطط الشركة التوسعية فى 2021.

وترى «فاروس» أن حذف السهم من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة فرصة للدخول فى مستويات سعرية جيدة بعد تعرضة لضغوط كبيرة.

وحددت وحدة بحوث «فاروس» القيمة العادلة لسهم السويدى إليكتريك عند 14.18 جنيه للسهم، مع توصية بزيادة الأوزان النسبية على السهم.

برايم: صفقات الشراء الخارجية تصل بها لأسواق آسيا وأستراليا.. ومضاعفة الإنتاج إلى 30 ألف ميجا سنويًا

من جانبها، ترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار «برايم» أن شركة السويدى إليكتريك حققت قفزة بلغت %75 فى صافى الربح بقيمة 700 مليون جنيه خلال الربع الأول، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة %14 لتصل إلى 12.3 مليار جنيه.

وأوضحت «برايم» أن إيرادات جميع القطاعات زادت فى الربع الأول، باستثناء الخاصة بمشروعات تسليم المفتاح التى انخفضت بنسبة %7.9، لتصل إلى 4.5 مليار جنيه.

وذكرت أن الشركة تمكنت من زيادة حجم المشروعات قيد التنفيذ قليلًا إلى 49.8 مليار جنيه، مقابل 49 فى خلال 2020.

وقالت إن مجمل الربح ارتفع بنسبة %56 إلى 1.87 مليار، ما أدى إلى تحسن هامش مجمل الربح إلى %15.2 مقابل %11.1، بفضل الأحجام والأسعار المرتفعة فى قطاع الأسلاك والكابلات وارتفاع أسعار العدادات والمحولات.

وأوضحت أن مساهمة الأسلاك والكابلات ارتفعت إلى %51 فى الإيرادات بقيمة 6.3 مليار جنبه بنمو %33.4، مقابل %44 فى الربع الأول 2020، بينما تراجعت مساهمة مشروعات تسليم المفتاح فى الإيرادات إلى %37، لتسجل 4.5 مليار جنيه منخفضة %7.9 مقابل %4.6.

وذكرت «برايم» أن السويدى أصبحت لديها خارطة للاستحواذات، إذ أعلنت مؤخرًا أنها ستستحوذ على شركتين فى إندونيسيا وباكستان مقابل 60 مليون دولار.

وأكدت أن عمليات الاستحواذ ستمكن «السويدى» من توسيع نطاق وصولها إلى أسواق جديدة فى جنوب شرق آسيا وأستراليا، ومضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 30 ألف ميجا فولت أمبير.

وأشارت وحدة أبحاث «برايم» إلى أن السويدى قررت إعدام 13.4 مليون سهم خزينة، ما سيرفع عن أسهمها ضغوطًا غير ضرورية، فضلًا عن توزيع أرباح نقدية بواقع 0.40 جنيه للسهم.

وأوضحت أن سهم الشركة يتداول بمضاعف ربحية لآخر 12 شهرًا، 5.3 مرة ومضاعف ربحية لعام 2021 يبلغ 6.5 مرة، بينما يبلغ مضاعف ربحية المنشأة 4.5 مرة.

وأكدت «برايم» نظرتها الإيجابية للسهم فى ضوء نتائج أعمال الربع الأول، مع الحفاظ على السعر المستهدف خلال 12 شهرًا عند 12.7 جنيه للسهم، مع توصية بزيادة الوزن النسبى.

وأوضحت أن التقييم الحالى مستمر لحين تحديثه، ليعكس صفقات الاستحواذ الأخيرة والأداء القوى المتوقع فى المستقبل القريب.

مباشر: توسعات باكستان وإندونيسيا ومشروعات البنية التحتية.. محفزات إيجابية خلال السنوات المقبلة

وقالت وحدة أبحاث شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية إن سهم السويدى كان أحد الأسهم المرشحة للشراء من قبلها، وفقًا للاستراتيجية التى أعدتها الشركة للاستثمار بالبورصة خلال 2020 وتم نشرها يناير من العام الحالى، مع تحديد قيمة عادلة قدرها 14.15 جنيه للسهم.

وذكرت أن خطة توسع السويدى فى باكستان وإندونيسيا، إضافة إلى عملياتها الخارجية الحالية فى العديد من البلدان الأخرى، تعتبر حافزًا إيجابيًا وطريقًا لتنويع المخاطر.

وأكدت أن خطة تحرير أسعار الكهرباء فى مصر بحلول 2023-2024 وتركيز الشركة الحالى أو المتوقع على مشروعات المرافق والبنية التحتية (محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي) وأعمال السكك الحديدية سيكون بمثابة محفزات إيجابية إضافية فى السنوات المقبلة.

وذكرت أن الزيادة الربعية فى صافى ربح السويدى يعود بشكل أساسى إلى عدة عوامل، فى مقدمتها زيادة بنسبة %56 فى مجمل الربح نتيجة نمو الإيرادات بنسبة %14 التى إلى 12.2 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 10.7 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2020.

أما السبب فتمثل فى انخفاض مصروفات الاضمحلال بنسبة %29، لتصل إلى 38.2 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بمبلغ 53.8 مليون جنيه فى الربع المماثل 2020.

وأوضحت «مباشر» أن الزيادة فى الربحية خلال الفترة المذكورة جاءت على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة %6 إلى مبلغ 768.5 مليون جنيه 2021، مقارنة بمبلغ 723.5 مليون جنيه فى الربع الأول من 2020.

وأشارت إلى أن نمو الربحية جاء رغم زيادة بنحو 4 أضعاف فى المصاريف التشغيلية الأخرى التى سجلت 127.2 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2021، مقارنة بمبلغ 34.7 مليون جنيه.

وذكرت أن الشركة سجلت مصروفات فوائد بقيمة 47 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2021 مقارنة بصافى دخل فوائد 57 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.

وأشارت «مباشر» إلى أن الإيرادات من قطاع الأسلاك والكابلات ارتفعت بنسبة %33.4 لتسجل 6.2 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2021، لتكون أكبر مساهم فى مجمل الإيرادات.

ولفتت إلى أن إيرادات المقاولات تراجعت بنسبة %7.9، لتبلغ 4.5 مليار جنيه فى الربع الأول من 2021، ما أدى إلى مساهمة بنسبة %37 من الإيرادات، مقارنة بحوالى %45.8 فى الربع المماثل من 2020.

وذكرت أن الإيرادات من قطاع العدادات نمت %25.3، لتسجل 809.5 مليون جنيه، بينما بلغت مساهمتها فى الإيرادات %1، كما نما قطاع المحولات %17.7، ليحقق إيرادات بقيمة 365.9 مليون جنيه، لكن مساهمته فى الإيرادات ظلت تقريبًا كما هى فى الربع الأول من 2020.

وأشارت إلى أن الإيرادات من المنتجات الإلكترونية الأخرى ارتفعت بنسبة %18.4، مسجلة 177.2 مليون جنيه، وظلت مساهمتها فى الإيرادات مستقرة عند %1.4 للربع الأول.

وحقق قطاع مصادر الطاقة المتجددة إيرادات بلغت 103.4 مليون جنيه، مرتفعاً من 22 مليون جنيه تم تسجيله خلال الربع الأول من عام 2020، إذ ساهم بنسبة %0.8 من الإيرادات المجمعة بزيادة قدرها %0.6 على الربع المماثل من 2020.