استحواذات من الحكومة الإماراتية على 6 شركات مصرية و15 مليار دولار مستهدفة فى 5 أعوام

شهدت السوق المصرية موجة استحواذات من الحكومة الإماراتية ممثلة فى صندوقها السيادى على 6 شركات محلية فى القطاعين العام والخاص، تنوعت بين البنوك، والبتروكيماويات، واللوجيستيات.

قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، إن المستثمرين الإماراتيين قد يضخون استثمارات أخرى بقيمة 15 مليار دولار فى الاقتصاد المصرى على مدى الـ 5 أعوام المقبلة.

وكان آخر الصفقات المنفذة فى سبتمبر الماضى حيث اقتنصت مجموعة موانئ أبو ظبى الإماراتية %70 من مجموعة إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير “آي إيه سى سي” القابضة للنقل واللوجيستيات مقابل 140 مليون دولار، وقالت “موانئ أبوظبي” إنها ستمول الصفقة من احتياطياتها النقدية.

و”آى إيه سى سي” القابضة مملوكة بالكامل لعائلة الأحول، وهى شركة قطاع خاص تركز على الشحن والخدمات اللوجستية، وتضم عددا من الشركات التابعة منها “ترانسمار”، وهى خط شحن مقره مصر، ومشغل المحطات ترانسكارجو الدولية، بجانب كل من “سافينا” و”آى إيه سى سي” للخدمات اللوجستية.

وتمتلك شركة إيه دى كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبى السيادي) حصة أغلبية فى مجموعة موانئ أبو ظبي.

وكانت إيه دى كيو القابضة قد استحوذت فى أبريل الماضى على حصص فى 5 شركات مملوكة للدولة ومدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.8 مليار دولار، فى إطار اتفاق معلن مسبقا لتوفير سيولة طارئة لمصر لدعمها فى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وشملت الاستحواذات حصة %32 من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 186 مليون دولار، وحصتى البنك الأهلي، ومصر بنسبة %12.6 من شركة فورى للمدفوعات الإليكترونية، بقيمة 68.6 مليون جنيه.

وباع البنكان أغلب حصتيهما البالغة %18.5 البنك التجارى الدولى فى صفقة بلغت قيمتها911 مليون دولار، للشركة الإماراتية.

واشترت إيه دى كيو أيضا جزءا من حصة وزارة المالية فى شركة موبكو للأسمدة، بنسبة %20 بقيمة 266.6 مليون دولار، وحصة بنك الاستثمار القومى فى شركة أبو قير للأسمدة البالغة %21.52، بقيمة 391.9 مليون دولار.

وأعلنت “إيه دى كيو القابضة” فى مايو الماضى اعتزامها استثمار 10 مليارات دولار فى مشروعات الشراكة الصناعية الجديدة بين مصر والإمارات والأردن بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الدول الثلاث.

منى عبدالباري