استحداث لجنة للتعيينات والمكافآت بالبورصة

منى عبدالبارى استحدث مجلس إدارة البورصة، برئاسة محمد فريد، لجنة جديدة للتعينات والمكافآت، كما قام بإعادة تشكيل لجنة المراجعة. وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس الإدارة لـ«المال»، إن المجلس أقر فى اجتماعه الأخير، مطلع الأسبوع الماضى، استحداث اللجنة على أن يكون قوامها 3 أعضاء من مجلس الإدارة، وت

منى عبدالبارى

استحدث مجلس إدارة البورصة، برئاسة محمد فريد، لجنة جديدة للتعينات والمكافآت، كما قام بإعادة تشكيل لجنة المراجعة.

وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس الإدارة لـ«المال»، إن المجلس أقر فى اجتماعه الأخير، مطلع الأسبوع الماضى، استحداث اللجنة على أن يكون قوامها 3 أعضاء من مجلس الإدارة، وتختص بالتعيينات الجديدة، وتحديد المزايا الوظيفية كالعلاوات والمرتبات، والترقيات.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد جميع أعضاء اللجنة حتى الأن، وقد تضم أحد الأعضاء من ذوى الخبرة، الذين سيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء، خلال الفترة القادمة، وأوضح أن جميع لجان البورصة تخضع لإشراف مجلس الإدارة، ويجب أن ترفع تقارير دورية له بانتظام.

ولفت إلى أنه تم أيضا إعادة تشكيل لجنة المراجعة – تختص بموازنة البورصة -، وهى مكونة من 3 أعضاء من بينهم رامى أبوالنجا، وكيل المحافظ المساعد لقطاع الأسواق بالبنك المركزى المصرى، وهلا شاكر صقر، العضو المنتدب ببنك باركليز مصر.

يضم مجلس إدارة البورصة 11 عضواً من بينهم 6 معينين، وهم: رئيس البورصة ونائبه، وعضوين من ذوى الخبرة، وممثل عن البنك المركزى، وممثل ﻻتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى 5 أعضاء منتخبين، 3 عن الشركات العاملة فى الأوراق المالية، ومقعد للشركات المقيدة، ومقعد لبورصة النيل.

وتبلغ مدة عضوية المجلس الحالى ورئيسه 4 سنوات، تنتهى فى 2021، ويحق لرئيس مجلس الإدارة التجديد لمدة مماثلة.