استجواب لوزير التنمية المحلية حول انهيار عقارات بروض الفرج

ياسمين فوازتقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باستجواب إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، بشأن أزمة انهيار العقارات، بعد انهيار 3 عقارات بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، والتى أسفرت عن وفاة 5 حالات وإصابة 8 آخرين.وتساءل "قرطا



ياسمين فواز

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باستجواب إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، بشأن أزمة انهيار العقارات، بعد انهيار 3 عقارات بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، والتى أسفرت عن وفاة 5 حالات وإصابة 8 آخرين.

وتساءل “قرطام” فى استجوابه: هل تم إنذار ساكنى هذه العقارات من قبل الأجهزة المحلية؟ وهل صدرت قرارات لهذه العقارات بالهدم أو التنكيس وتقاعس الملاك عن التنفيذ ؟ وعلى من تقع المسئولية، هل على الملاك أم السكان أم الحى أم أن المسئولية مشاعة والموتى لا عزاء لهم؟.

وأوضح أن هناك أعدادا لا حصر لها من العقارات القديمة المتهالكة والآيلة للسقوط لم يتم إخلاؤها قبل أن تقع الكارثة، مطالبا بحصر المبانى الآيلة للسقوط بالمناطق والمحافظات المختلفة كي لا نفاجأ بانهيارات أخرى متتابعة.