استجواب للحكومة للرد على التجاوزات فى حفل المثليين

ياسمين فوازتقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عضو مجلس النواب بطلب استجواب عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن المطالبة بالرد الرسمى للحكومة المصرية لما حدث فى الحفل الذى أقيم بكايرو فستيفال سيتى يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017 من لغط يمس القيم ويتعارض مع مبادئ كل الأديان السماوية.وأضا

ياسمين فواز

تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عضو مجلس النواب بطلب استجواب عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن المطالبة بالرد الرسمى للحكومة المصرية لما حدث فى الحفل الذى أقيم بكايرو فستيفال سيتى يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017 من لغط يمس القيم ويتعارض مع مبادئ كل الأديان السماوية.

وأضاف: لم اجد أى بيان رسمى يوضح أين التقصير ليس فى اقامة حفلات ترفيهية لشباب مصر- مستقبل هذا الوطن ولكن فى إعطاء التصاريح لفرقة موسيقية ترفض عددا من الدول العربية التصريح لها بالغناء وإقامة الحفلات نظرا لطبيعة افرادها المثليين ومبادئهم التى تدعو إلى مخالفة الطبيعة البشرية ومخالفتهم لكل الاديان السماوية ومبادئ تلك الاديان السماوية التى نعمل كأعضاء السلطة التشريعية والرقابية على تفعيلها والتى ينادى بها المجتمع من سمو الاخلاق وطاعة لله عز وجل.

وأشار حجازى إلى أننا لم نجد بيانا رسميا من الحكومة الموقرة تدين الموافقة على إعطاء التصاريح لتلك الفرقة لإقامة هذا الحفل، مؤكدا أن المشكلة تتمثل فى أن تكون ضمن احتفال ترفيهى لأبناء الوطن الأبرياء الذى حضروا ليس لتلك الفرقة ولكن للفرقة الرئيسية التى لها القبول والرضا بين الشباب.

وطالب بمحاسبة ومعاقبة المسئولين عن هذا الاحتفال بصرامة، سواء مالك الارض “ميوزك بارك فستيفال Music Park Festival ” الذى يؤجرها أو منظم ومروج الحفل “وايد اى Wide Eye” الذى تربح من ورائه والمسئولون الحكوميون الذين منحوا التصاريح لتلك الفرقة الاجنبية بالمشاركة فى حفل غنائى من خلال تسللهم خفية ضمن حفل له السمة المحترمة والرسالة الثقافية التى تتماشى مع جيل الالفية – شباب مصر الابرياء.

وطالب الحكومة بتقديم بيان رسمى يظهر الحقائق عما حدث من مخالفات للقيام بمثل هذا الحدث الذى تضمن فرقة يعلم – على أقل تقدير منظمي الحفل – خلفيتهم وكان يجب ان تعلم الجهات المناحة لتلك الفرقة الترخيص بالاشتراك بحفل سواء فى مكان له طبيعة الملكية الخاصة يباع فيه التذاكر أو مكان عام متسائلا: هل تلك الشركة المدعوة “كايرو بارك فستيفال” منح لها الترخيص بإقامة مثل هذه الحفلات علما بأن المكان غير مؤهل من الناحية الامنية فى حالة حدث المحظور من انفلات امنى لأنه عبارة عن أرض فضاء فقط لا غير.

وتساءل هل الحكومة اتخذت الإجراءات والخطوات المناسبة لللتدقيق عند منح التراخيص لاقامة مثل هذه الحفلات للشباب، مؤكدا ضرورة منع اشتراك مثل تلك الفرق المدمرة لعقول الشباب والتى تدعو على عكس ما تنادى به الأديان السماوية وما أكده الازهر الشريف والكنيسة القبطية على السواء.