استجواب ضد وزيري الصحة والزراعة بسبب حبوب حفظ الغلة

ياسمين فوازأكد محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، تقدمه باستجواب في مجلس النواب لكل من وزير الزراعة والصحة بسبب مسئوليتهما المباشرة عن قتل العشرات بسبب حبوب حفظ الغلة المتداولة بين الناس.وقال عمارة، في بيان له، اليوم، إنه كل يوم تأتي له حالة أو حالتا انتحار في مركز ال

ياسمين فواز





أكد محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، تقدمه باستجواب في مجلس النواب لكل من وزير الزراعة والصحة بسبب مسئوليتهما المباشرة عن قتل العشرات بسبب حبوب حفظ الغلة المتداولة بين الناس.

وقال عمارة، في بيان له، اليوم، إنه كل يوم تأتي له حالة أو حالتا انتحار في مركز الدلنجات نتيجة تعاطي هذه الحبوب السامة، والتي أصبحت أسرع طريقة للموت في مصر، مؤكدًا أن الدولة لم تستجب لمنع استيراد وتداول هذا النوع الخطير من الحبوب.

وأوضح أن استخدام هذه الحبة أو المادة شائع فى المناطق الزراعية ومتوفرة دون أي نوع من حذر أو الرقابة على تداولها واستخدامها بمنافذ بيع المبيدات الحشرية رغم تكرار المناشدة والإبلاغ الرسمي لجميع الجهات المختصة بمدى خطورتها وأن بها سمًّا قاتلًا يسبب الوفاة السريعة وليس لها ترياق مضاد إلى الآن، ورغم ذلك ما زالت منتشرة ومتوفرة للاستخدام فى حفظ الحبوب وخصوصًا حبوب الغلة بالمنازل، كما أنها تستخدم كمبيد حشري فى الزراعة.

وشدد على أنه لو قام وزير الصحة بوظيفته في حماية صحة المصريين وعمل استطلاعًا عن حالات الوفاة التي حدثت بسبب هذه الحبوب لَعلِم حجم الكارثة التي أصابت المصريين ولكن المسئولين تركوا هذا الشعب المسكين يعاني “لوحده” ولم يقوموا بأي إجراءات لحمايتهم.

وطالب “عمارة” وزير الزراعة بفرض رقابة على تداول هذه الأقراص وتوفير البديل المناسب للفلاحين والمزارعين فى الجمعيات الزراعية لحفظ محصول القمح، كما طالب وزير الصحة بالعمل على إيجاد عقّار مضاد للتسمم بهذه المادة حتى يتم استبدالها بأخرى أكثر أمانًا، مناشدًا الدولة التدخل لوقف تداول حبة القمح، وبيعها في أضيق الحدود.