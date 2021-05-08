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«استجابت لـ584 حالة» رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال أبريل

ثمّن رئيس الوزراء جهود لجنة الاستغاثات الطبية في رصد الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي
صفية حمدي 11:56 ص, السبت, 8 مايو 21 11:56 ص, السبت, 8 مايو 21

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريراً من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، حول جهود اللجنة خلال شهر أبريل 2021.

وثمّن رئيس الوزراء جهود لجنة الاستغاثات الطبية في رصد الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي، وتقديم الرعاية الطبية لعدد كبير من المواطنين كل شهر، مما يستكمل جهود الحكومة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

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وأوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة قامت الشهر الماضي بالرصد والاستجابة لـ 584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، من خلال الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، وتم إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى إجراء 267 عملية جراحية.

وأضاف المستشار الطبي أن لجنة الاستغاثات الطبية تمكنت خلال شهر أبريل الماضي من إصدار 6 قرارات خاصة بإجراء عمليات لزراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 20 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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كما تم توفير الإجراءات الطبية لـعدد 39 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، مع توفير الأدوية بإجمالي 83 استغاثة تم رصدها.

وقال ‘نه تم كذلك رصد 13 منشوراً كاذباً على صفحات التواصل الاجتماعي والتعامل معها قانونياً.

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بقلم صفية حمدي

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