«استجابت لـ 4606 استغاثات».. «مدبولي» يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا بالنصف الأول من 2023

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حصاد الجهود المبذولة من قِبل “اللجنة الطبية العليا والاستغاثات”، خلال النصف الأول من عام 2023 الحالي، خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأثنى رئيس الوزراء على جهود “اللجنة الطبية العليا والاستغاثات” بمجلس الوزراء، والدور الذي تؤديه، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، في الاستجابة المميزة والتعامل الفوري مع الحالات وتسهيل الكثير من الإجراءات؛ لتوفير الرعاية الطبية اللازمة على مستوى المحافظات جميعها، بعد رصد وتلقي استغاثات المواطنين في الملف الطبي.

وأشار الدكتور حسام المصري، في تقريره، إلى أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المُشار إليها إلى نحو 4606 حالات رُصدت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء أن مجهودات اللجنة، في الفترة ذاتها، شملت صدور عدد 1166 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ 584 حالة لمرضى الأورام وعمليات “الجاما نايف”.

وأكد رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا أنه تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ل 227 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري، وتم إصدار 169 قرارًا خاصًا بعمليات “زراعة النخاع ذات التوافق النصفي”، وإصدار 240 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة.

وقال الدكتور حسام المصري إن استجابات اللجنة في الفترة نفسها تضمنت توفير الأدوية لـ 1078 استغاثة تم رصدها، إلى جانب إجراء الكشف على 59 ألفًا و820 حالة بالقوافل الطبية بالمحافظات؛ ومنها قنا، وأسوان، ومطروح.