استجابة مساهمي «الإسكندرية للخدمات الطبية» لعرض تحالف «تواصل - لايم فيست» ترتفع لـ 95%

ارتفعت نسبة الاستجابة من جانب مساهمي شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد على العرض المقدم من تحالف “تواصل هولدنجز – لايم فيست” قبل نهاية جلسة اليوم الثلاثاء لتصل إلى 95% من إجمالي الأسهم المطلوبة بواقع 11 مليون سهم .

تجدر الإشارة إلي أن جلسة اليوم الثلاثاء تمثل الجلسة الأخيرة لفترة سريان العرض.

وأوضحت مصادر لـ”المال” أن النسبة شملت حصة بنك أبو ظبي التجاري المساهم الأكبر في الشركة .

يُذكر أن البورصة المصرية قد أعلنت بدء سريان العرض المقدم من «تواصل هولدنجز- لايم فست» لشراء 74.08 % من الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبى الجديد) وحتى حد أدنى يبلغ 51% بسعر 49 جنيها للسهم، من جلسة تداول 31 أغسطس الماضى وحتى نهاية تعاملات اليوم.

يشار إلى أن الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – الإسكندرية، حققت أرباحاً بلغت 11.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 27.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.



ويبلغ رأسمال «الإسكندرية للخدمات الطبية» حاليا 124.5 مليون جنيه موزعا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمية 8 جنيهات للورقة المالية، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى، بين بنك أبوظبى التجارى بنسبة %51.5 و«تواصل هولدنج للاستثمارات المالية» بنحو 25.9 % و9.8 % للمستثمر تامر عبد الله، والباقى أسهم حرة للتداول فى البورصة المصرية.