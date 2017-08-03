استجابة للمال: صرف قروض صغار المصنعين ببورسعيد الأسبوع الحالى

المال - خاصاستجاب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمحافظة بورسعيد، لما نشرته «المال» فى عددها الصادر الخميس 20 يوليو، بشأن سرعة صرف التمويلات الخاصة بأصحاب المشروعات، بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.وبدأ الجهاز إنهاء إجراءات التعاقد مع بعض أصحاب المشروعات الذين تقدموا بطلبات للحصول

المال – خاص

استجاب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمحافظة بورسعيد، لما نشرته «المال» فى عددها الصادر الخميس 20 يوليو، بشأن سرعة صرف التمويلات الخاصة بأصحاب المشروعات، بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

وبدأ الجهاز إنهاء إجراءات التعاقد مع بعض أصحاب المشروعات الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض، تمهيدا لاستخراج شيكات الصرف.

كانت «المال»، قد نشرت استغاثة صغار المستثمرين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ممن تسلموا عقود مصانعهم من الرئيس السيسى، فى ديسمبر 2016، ويشتكون من بطء إجراءات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين خضوع عمليات صرفها لمفاوضات من مسئولى الجهاز لخفض قيمتها، رغم الزيادة المستمرة فى تكاليف الإنتاج، بنسب لا تقل عن %15، تاثراً بارتفاع الدولار، وزيادة الوقود.

أكد ماهر عطية، مدير فرع الجهاز ببورسعيد، إن عملية صرف القروض لا تستغرق أكثر من شهر، بعد إنهاء العميل للإجراءات المستندية، وتقديمها إلى فرع الصندوق الذى يرسلها إلى الجهاز، ويقوم الأخير بدوره بالاستعلام الإئتمانى، وهى خطوات هامة لضمان الجهاز لحقوقه، كما أن اللجنة العليا بالجهاز لها مواعيد انعقاد محددة، ويتم تحديد حجم التمويل وفقا لطبيعة النشاط، وحجم العمل وكثافة العمالة.

ولفت مدير فرع الجهاز إلى أنه من المقرر أن يقوم أصحاب المشروعات باستلام الشيكات، خلال الأسبوع الحالى.

فيما أكد هشام زهران، أحد المنتفعين بقروض الجهاز الجديد، أنه جارى استكمال إجراءات التعاقد، تمهيدًا لاستلام الشيكات خلال هذا الأسبوع.

