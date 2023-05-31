استجابة لشكاوى السكان.. جهاز 6 أكتوبر: نقل اللاجئين لأماكن لائقة قرب المفوضية (صور)

صرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم الآن نقل عدد من اللاجئين من أمام ووسط العمائر أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالحي السابع.

ويأتى ذلك استجابة لشكاوي سكان الحي المتضررين من وجود اللاجئين بسبب ممارساتهم غير الآدمية.

أعلن ” النجار”، أنه تم تجهيز أماكن انتظار لائقة وآدمية للاجئين من جنسيات أفريقية بالحي السابع خلف مبنى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وغلق كافة المنافذ الاماميه لمبنى المفوضيه التي تطل على الشارع الرئيسي بالحي حفاظا على أمن وسلامة سكان المنطقة. والتى كانت تسبب ارهاق ذهنى وتلوث بصرى لسكان المنطقة.

كانت قد انتشرت العديد من المناشدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لمدينة ٦ أكتوبر، تفيد بمدي الضرر الواقع على السكان من حياة غير آدمية يتعرضون لها وممارسة أمور حياتهم اليومية في الجنائن التي تتوسط العمائر السكنية ومداخل العمارات من أكل وشرب والمبيت داخلها، مطالبين بنقلهم بعيدا عن التجمعات السكنية.

وأوضح ” النجار ” انه تم البدء فى اعمال تكسير و رفع كفاءة المسطحات امام المفوضية، وإزالة كل مظاهر التلوث البصرى.