استجابة لانخفاض الخامات العالمية.. «حديد عز» تخفض أسعارها 830 جنيها للطن

أعلنت اليوم شركة حديد عز عن خفض أسعارها لشهر مايو بمقدار 830 جنيها للطن ليصبح السعر 19170 جنيها تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك الخفض في أعقاب انخفاض أسعار الخامات الرئيسية من خام حديد وخردة وهو العامل الرئيسي في تسعير حديد عز كما صرح بذلك چورچ متى رئيس قطاع التسويق بالشركة.

وفي نفس الوقت انهارت أسعار الحديد شبه المصنع (البيليت) من روسيا نظرا للعقوبات الدولية وعدم القدرة على تصريف الإنتاج وهو ما يضع المنتج المحلي تام الصنع تحت ضغوط تنافسية غير عادلة وخاصة بعد إلغاء الرسوم الوقائية في نوفمبر الماضي.

وأضاف بأن أسعار حديد عز ديناميكية ترتفع وتنخفض مع الدورات الاقتصادية التي تشهدها الصناعة وأن حديد عز قامت بخفض أسعارها قبلاً بنسب وصلت إلى 24% (3048 جنيها) حيث انخفض سعر البيع في أكتوبر 2019 إلى 9577 جنيها بعد أن كان 12625 جنيها في أبريل 2018.

كما انخفض أيضاً في يوليو 2020 بمقدار 2469 جنيها (21%) إلى 9421 بعد أن كان 11890 جنيها في مايو 2019.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يؤكد أن أسعار حديد عز دائماً ما تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة لما تشهده أسعار الخامات من تقلبات بالارتفاع والانخفاض فضلاً عن تطورات السوق العالمية.

وأوضح متي أنه كما أكدت الشركة سابقاً وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة – وهي انعكاس لظاهرة عالمية – إلا أن أسعار حديد عز كانت ولاتزال من أقل المستويات السعرية في العالم.