نقل وملاحة

استثناء موظفي التوكيلات الملاحية بميناء دمياط من تقييد الحركة على الطرق

وافقت الجهات المعنية على استثناء 2 من كل توكيل ملاحي خلال فترة الحظر لغرفة ملاحة دمياط
السيد فؤاد 10:19 ص, الأربعاء, 25 مارس 20 10:19 ص, الأربعاء, 25 مارس 20

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صرح عبدالعظيم الريدي رئيس غرفة ملاحة دمياط أن الغرفة نجحت في الحصول على استثناء من قبل الجهات المعنية لعدد شخصين من كل شركة توكيلات ملاحية بالعمل أثناء فترة الحظر.

وأشار الى أن ذلك الإجراء يأتي فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد و تطبيقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال خلال الخمسة عشر يوماً المقبلة.

وأعلنت الغرفة بأنه على جميع التوكيلات الملاحية بميناء دمياط والممثلة لسفن البضائع العامة والسفن الجوالة وسفن الحاويات بالتقدم بأسماء شخصين ( ممثلين للتوكيل ) لهم حق التحرك خلال فترة الحظر من ٧ مساء وحتى السادسة صباحا لتقديم خدمات السفن المترددة على الميناء .

وطلبت الغرفة من شركات التوكيلات الملاحية إرسال بيانات الشخصين لمقر الغرفة على الايميل الخاص بها وتتضمن تلك البيانات  صورة الرقم القومى ، وصورة من تصريح الدخول والصعود ميناء دمياط ، على أن تتلقى الغرفة الأوراق المطلوبة على الإيميل الخاص بغرفة ملاحة دمياط حتى اليوم الحادية عشرة صباحا .

وكانت قد حصلت أيضا غرفة ملاحة بورسعيد على استثناء شخصين لكل توكيل ملاحى للعمل والتحرك خلال فترة الحظر من 7 مساء وحتى السادسة صباحا لتقديم السفن العابرة لقناة السويس .

 يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتخذ قرارا اليوم بحظر تحرك جزئي يبدأ من الغد الأربعاء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وذلك لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأربعاء .

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بقلم السيد فؤاد

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