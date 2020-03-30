اقتصاد وأسواق

استثناء البسلة والفاصوليا الخضراء والفول السوداني من قرار حظر التصدير (مستند )

خشية التأثيرات السلبية للقرار السابق
الصاوي أحمد 10:56 م, الأثنين, 30 مارس 20 10:56 م, الأثنين, 30 مارس 20

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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  تعديلا اليوم علي القرار الوزاري بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية، علي أن يتضمن التعديل استثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السوداني.

وحصلت “المال”علي منشور بتعديلات القرار الوزاري السابق الذي تم اعتماده اليوم الإثنين ،علي السماح بتصدير 3منتجات في شكلها الطازج مع استمرار الحظر علي الجاف وأن وقف التصدير يشمل الفول والعدس لتلبية احتياجات السوق المحلية وليست البقوليات الطازجة مثل البسلة الخضراء والفاصوليا الخضراء والفول السوداني.

وقال محسن البلتاجي رئيس جمعية “هيا” لتنمية الصادرات البستانية  في تصريحات صحفية لـ”المال ”، إن التعديلات تأتي بعد تصاعد استغاثة جموع المصدرين لوزارة الزراعة،حيث تعتبر الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء ايضا من أهم منتجات التصدير ولحسن الحظ ارتفعت مساحة الزراعة حاليا منهما .

وأوضح أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تواصل مع وزيرة التجارة بعد تلقيه شكاوي من المصدرين الزراعيين اعتراضهم علي قرار وزيرة التجارة والصناعة بسبب عدم وضوحه وتسببه في التأثير علي حركة تصدير المنتجات الزراعية من الخضروات التصديرية التي تضم البازلاء والفاصوليا واللوبيا التي تندرج ضمن عائلة البقوليات وهو ما يؤثر سلبيا علي عائد الدولة من تصدير هذه المنتجات التي يتم تصدير الفائض منها إلي الأسواق الدولية وخاصة دول الإتحاد الأوروبي.

وتضم قائمة محاصيل البقوليات فول الصويا والفول البلدي والحمص والعدس والترمس والحلبة والبسلة الخضراء والفاصوليا واللوبياء والفول السوداني والفول الأخضر.

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بقلم الصاوي أحمد

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