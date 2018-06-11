استثناء «أنباء الشرق الأوسط» من حظر الجمع بين رئيس التحرير ومجلس الإدارة

ياسمين فوازوافق مجلس النواب، على تعديل نص المادة 50 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تحظر الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير باستثناء وكالة أنباء الشرق الوسط في الجمع بينهما.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، على تعديل نص المادة 50 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تحظر الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير باستثناء وكالة أنباء الشرق الوسط في الجمع بينهما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وكانت المادة تنص على، أنه لايجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

كما جاء التعديل، بعد طلب النائب مصطفى بكرى، عضو البرلمان، بإضافة جملة “إلا في حالات الضرورة” لاستثناء حالة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، التي تعتاد على الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، نظرًا لطبيعة العمل.

واقترح على عبد العال، أن يتم إضافة، جملة، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، لنهاية نص المادة، وهو ما وافق عليه المجلس.

وأصبح نص المادة كالتالى:

لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.