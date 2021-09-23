استثمار

استثمار 20 مليار دولار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإمارات

فرص الاستثمار المستقرة أصبحت مغرية للغاية
مصطفى الجُدي 11:03 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 11:03 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف تقرير حديث أنه من المقرر أن يصل حجم استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 23 مليار درهم في عام 2024.

وذكرت «سبوتنيك» أن تقريرا حديثا صادرا عن معهد “الشرق الأوسط” توقع أن يتجاوز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية 37 مليار دولار في عام 2020، وأن يصل في قطر إلى حوالي 9 مليارات دولار، بحسب موقع “زاوية”.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “الهلال” للمشاريع، بدر جعفر، ومقرها إمارة الشارقة، خلال مناقشة لتحالف إديسون، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، عن تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع نطاقه، أن “أهمية توفير إمكانية الاتصال الرقمي لمن يفتقرون له حقيقة دامغة لا جدال فيها إذ سيرتبط 70 بالمئة من القيم الجديدة في الاقتصاد والقدرة على الاستفادة منها على مدى العقد المقبل بمنصات تقتضي الاتصال الرقمي”، وفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا صينيًا لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

وشدد “على الحاجة إلى معالجة الفجوة الرقمية من منظور الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار الفجوة الرقمية الكبيرة والمتسعة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأكبر حجما”.

وتابع بدر جعفر أن “فرص الاستثمار المستقرة طويلة الأجل القائمة على التعريفة مثل البنية التحتية الرقمية أصبحت مغرية للغاية، مع توافر اليوم تريليونات الدولارات من رؤوس الأموال التي تسعى وراء تحقيق العوائد بلا معدلات فوائد”.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط تُناقش المشروعات الاستثمارية مع محافظ الوادي الجديد

ودعا إلى النظر في كيفية ضمان أن تكون الأطر التنظيمية والاستثمارية واضحة وشفافة ومقنعة بما يكفي لتسريع هذا الاستثمار.

ويسعى تحدي تحالف إديسون “1 Billion Lives” إلى تحسين حياة مليار شخص على مستوى العالم بحلول عام 2025 من خلال حلول رقمية متاحة وميسورة التكلفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى الجُدي

ملف الكاتب مصطفى الجُدي

اقرأ أيضاً

وزارة الري تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

مدحت إسماعيل 7:24 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

وزير قطاع الأعمال: إصلاحات غير مسبوقة لتحسين أداء الشركات التابعة

عصام عميرة 5:04 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

مرسيدس تتسلم أرض «قناة السويس» وتبدأ التشغيل خلال عام

أحمد عاشور 10:25 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

هل يدفع ارتفاع أسعار فحم الكوك عالميًّا «قطاع الأعمال» لتطوير شركة «النصر»؟

عصام عميرة 8:56 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

وزيرة التعاون الدولي : تمويل إنمائي بـ80 مليون جنيه من «الأوروبي للإعمار» لـ«ريفي»

محمود محسن 5:25 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

وزير الري: خط ملاحي جديد بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

مدحت إسماعيل 4:40 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21