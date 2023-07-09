«استثمار وهمي في العملات الافتراضية».. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بتطبيق إلكتروني

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها في مجال العملات الافتراضية من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد رصدت ترويج أحد الأشخاص لتطبيق إلكتروني عبر تطبيق “تليجرام”، ودعوة متصفحي التطبيق لاستثمار أموالهم من خلال شراء العملات الافتراضية المشفرة، وتحصيل قيمة تلك العملات عبر محافظ إلكترونية بالمخالفة للقانون.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه والقائم على الترويج لذلك التطبيق، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته 4 هواتف محمولة، 31 شريحة هاتف محمول وعقود الشراء الخاصة بهم، بأسماء أشخاص مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي.

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.