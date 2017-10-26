استثمار مصرى – بريطانى بـ 4 ملايين دولار فى اللوازم الطبية

سمر السيد وهاجر عمران:قالت السفارة البريطانية بالقاهرة فى بيان صحفى، إنه تم افتتاح مشروع مصنع طبى مشترك بين شركتىAMECo المصرية، و Kimalالبريطانية، باستثمارات 4 ملايين دولار لإنتاج معدات الطبية.وأضاف البيان أن المجمع الصناعي الذي أنشئ في مدينة 6 أكتوبر، سيوفر م



سمر السيد وهاجر عمران:



قالت السفارة البريطانية بالقاهرة فى بيان صحفى، إنه تم افتتاح مشروع مصنع طبى مشترك بين شركتىAMECo المصرية، و Kimalالبريطانية، باستثمارات 4 ملايين دولار لإنتاج معدات الطبية.

وأضاف البيان أن المجمع الصناعي الذي أنشئ في مدينة 6 أكتوبر، سيوفر منتجات مبتكرة للرعاية الصحية، ويعزز عملية الشفاء للمرضى.

وسيعمل المشروع الجديد على تطوير فرص التصدير إلى 25 دولة جديدة.

ومن المقرر أن تساهم الشركة البريطانية من خلال شراكتها مع AMECO في نقل خبراتها لمصر، وبالتالى يستفيد البلدان من توسع المبيعات في الأسواق الإقليمية الجديدة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط القارات.

وقال السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسون، إن هذا المشروع يدل على قدرة الشركات البريطانية على المساهمة في تحويل الاقتصاد المصري في السنوات الخمس المقبلة، سيزيد الاستثمار الذي تبلغ قيمته 4 ملايين دولار، إلى 20 مليون دولار، كي يستمر في خدمة المصريين بأفضل المنتجات الطبية، وتصديرها إلى الدول الأوروبية، مع خلق فرص عمل جديدة .