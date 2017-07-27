استثمار فاروس يوصي بشراء أسهم البنوك والعقارات والكيماويات

منى عبدالباريأوصى بنك استثمار فاروس، بالشراء الانتقائي لأسهم البنوك والعقارات، والسياحة مع التركيز على أسهم قطاع الكيماويات، والمطاحن.وواصل فاروس، في تقرير حول جلسة تداول، اليوم الخميس، توصيته بشراء أسهم بنك التعمير والإسكان، وبنك البركة، وبنك تنمية الصادرات، والبنك الأهلي القطري، وبنك فيصل الإس

منى عبدالباري

أوصى بنك استثمار فاروس، بالشراء الانتقائي لأسهم البنوك والعقارات، والسياحة مع التركيز على أسهم قطاع الكيماويات، والمطاحن.

وواصل فاروس، في تقرير حول جلسة تداول، اليوم الخميس، توصيته بشراء أسهم بنك التعمير والإسكان، وبنك البركة، وبنك تنمية الصادرات، والبنك الأهلي القطري، وبنك فيصل الإسلامي في ضوء استقرار صافي هامش الفائدة الذي يرجع إلى مخصصات الخزانة، إلى جانب توقعات زيادة الإقراض بنهاية عام 2018 مع تغيرات دورة معدلات الفائدة.

كما أوصى بشراء الأسهم الأفضل أداءً في قطاع الاستثمار العقاري على خلفية أدائها الجيد بجلسة أمس، ومن بينها مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز للتنمية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وقدر قيمة عادلة لسهم مجموعة طلعت مصطفى عند 16.50 جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تداوله حاليا عند مستويات جذابة 7.50 – 7.30، فيما يشير التحليل الأساسي إلى احتمالية صعود قوي لسعر السهم من المستويات الحالية.

ولفت فاروس إلى أن أسهم قطاع الصناعات الكيماوية تعد محط الأنظار في ضوء تفوق أداء أسهم الصناعات الكيماوية المصرية، البويات والصناعات الكيماوية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لصناعة الكيماويات، وغيرها من الشركات في نفس القطاع.

وأكد أن أداء أسهم قطاع المطاحن تأتي لافتة للنظر في ظل عدة عوامل شملت ترقب السوق الإعلان عن خطة تعديل الأسعار في أغسطس، الحديث بشأن نشاط الاستثمار العقاري وضرورة التخلص من الأصول غير المستخدمة، وصدور نتائج السنة المالية في أغسطس مع توقع توزيع عائدات جذابة تتراوح بين 8-12%.

جدير بالذكر أن عام 2016-2017 كان عامًا إيجابيًا بالنسبة للربحية، حيث وزعت معظم المطاحن 40-50% من صافي الأرباح.

ورجح التقرير أن تشهد أسهم شركات قطاع السياحة، ومن بينها أوراسكوم للفنادق والتنمية والذي قدر له قيمة عادلة 17 جنيه، مع توصية بالشراء، والمصرية للمنتجعات السياحية مقدرًا لسهمه قيمة عادلة 1.36 جنيه مع توصية بالشراء، رد فعل إيجابي في ضوء الأخبار حول انتعاش السياحة.