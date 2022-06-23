استثمارات «وثاق للتأمين التكافلى» تقترب من حاجز المليار جنيه

اقتربت استثمارات شركة «وثاق للتأمين التكافلى» من حاجز المليار جنيه، لتبلغ قيمتها 985 مليونا خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2021/ 2022، مقابل 903 ملايين بنهاية يونيو الماضى، بمعدل نمو %9.1.

كشف عبد العزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة، أن إجمالى أصول «وثاق» بلغ 1.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة مع 1.1 مليار بنهاية يونيو الماضى، وبمعدل نمو %24.5.

واشار لبيب إلى أن شركته حققت 538 مليون جنيه أقساطا بنهاية التسعة شهور الأولى من العام المالى 2021/ 2022 مقابل 454 مليونا فى الفترة نفسها من العام الماضى وبمعدل نمو %18، لافتا إلى أنها سددت 333 مليونا تعويضات مقارنة مع 270 مليونا، خلال فترتى المقارنة، بارتفاع %23.

ولفت إلى أن الشركة سجلت 75 مليون جنيه صافى دخل من الاستثمار، مقارنة مع 70 مليون، بنمو بلغ %7.1، موضحا أن فائض الاكتتاب ارتفع بنحو %91.4، إلى 6.7 مليون جنيه مقابل 3.5 مليون.

وأكد أن «وثاق» حققت 62 مليون جنيه فائض نشاط بنهاية التسعة شهور الأولى من العام المالى 2021/ 2022، مقارنة مع 51 مليونا بالفترة المقابلة بنمو بلغ %21.6، مشيرا إلى ارتفاع صافى الأرباح لنحو 44 مليون جنيه، مقابل 39 مليونا فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة ارتفاع تصل إلى %12.8. وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق بالشركة ليبلغ 485 مليون جنيه، مقابل 450 مليونا بنسبة نمو %7.8، فيما قفز إجمالى حقوق المساهمين بنحو %10.3 إلى 353 مليونا مقارنة مع 320 مليونا