استثمارات «مصر للتأمين» تتخطى 45 مليار جنيه خلال 2022

قال عمر جودة؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مصر للتأمين»، إن حجم استثمارات الشركة يزيد على 45 مليار جنيه، في شهر 12 لسنة 2022، حيث إنها تعتبر المستثمر الأول بمصر، وصاحبة أكبر حجم استثمارات متنوعة بالدولة.

وألقى “جودة” الضوء على بعض خطط الفترة القادمة، وما يمكن تقديمه من نشاطات في دمج التكنولوجيا مع قطاع التأمين، وذلك خلال استضافته الليلة ببرنامج “مساء مصر” بقناة النهار، الذي تقدمه المذيعة جانا مطراوي، بلقاء مسجل على هامش معرض CAIRO ICT 2022 في نسخته الـ26، بعد توقيع شركتي “مصر للتأمين” و”إيجي إنشور تك” بروتوكولًا ينص على التعاون التكنولوجي بين الكيانين، بحضور الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية.



وأضاف أن الشركة قد حصلت على تصنيف الائتمان الأعلى بين الكيانات العاملة القطاع في مصر، حيث حصلت على AA+ على المستوى المحلي، من مؤسسة فيتش العالمية، بينما صنفتها AM Best العالمية على نحو متقدم دوليًا.

وأوضح أن الشركة قد ابتدأت في التغيير الجوهري منذ أزمة كورونا (كوفيد-19)، حيث ظهرت أهمية التكنولوجيا الحديثة في ظل تلك الكارثة، إذ عملت الأساليب الإلكترونية على تسيير الأعمال وضمان أفضل الخدمات للعملاء، حتى تخطت الدولة تلك الأضرار بنجاح بمؤسساتها التي منها «مصر للتأمين» وباقي روافد الشركة القابضة، مع الحفاظ على حجم النمو ومقدار التوسع المعهود عنها، بحجم استثماراتها وأرباحها، وبقي ذلك الازدهار قائمًا بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية الحالية وما خلّفته من أضرار اقتصادية عالمية.

وأشار إلى أن معدل نمو الشركة بلغ 8% للعام الماضي، وزاد رأس المال بقيمة مليار جنيه للعام الماضي، و2 مليار للعام الحالي، وأصبح رأس المال المدفوع لـ«مصر للتأمين» 8 مليارات جنيه.

وأوضح جودة أن الشركة مبادر رئيس للتأمين على المشروعات الوطنية الكبرى، منذ تأميمها في سنة 1960، حيث أصبح الكيان منذ ذلك الحين مساهم أصيل في عمليات التنمية الاقتصادية بالدولة.

واستطرد أن الشركة تملك فروعًا خارج الدولة، باعتبارها أكبر شركة مصرية للتأمين، على خلاف الكيانات الأخرى، التي تعتبر ذات أصول أجنبية تملك روافد داخل الدولة، أو مجرد كيانات محلية فقط.