استثمارات «مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات» تبلغ 522 مليون جنيه بنهاية 2022-2023

نما إجمالي استثمارات شركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسئوليات، في العام المالي 2022/2023 المنتهي في آخر يوليو الماضي، إلى نحو 522.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 183.41 مليون جنيه، مقابل 339.1 مليون جنيه في العام المالي 2021/2022، بمعدل نمو قدره 54%.

وأُعلن عن ذلك الرقم في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسئوليات، بحضور علي جمعة، رئيس اللجنة الشرعية، ومساهمي الشركة، واعتمد فيها القوائم المالية للشركة في نهاية يوليو الماضي.

وبلغت الأقساط المباشرة لشركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات مسئوليات، للعام المالي 2022/2023، بنهاية يونيو الماضي، نحو مبلغ 418.2 مليون جنيه، مقابل 305 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام 2021/2022، بزيادة قدرها 113.2 مليون جنيه، بمعدل نمو 37.1%.

وحققت شركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسئوليات، صافي أرباح بنهاية العام المالي 2022/2023 المنتهي بيوليو السابق، نحو 34,2 مليون جنيه، مقابل 13.6 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة بالعام 2021/2022، بفارق قدره 20.6 مليون جنيه، ومعدل نمو بلغ 150.8%.

وبلغ فائض النشاط التأميني بنهاية العام المالي 2022/2023 مبلغ 32.2 مليون جنيه، مقابل فائض بمبلغ 9.9 مليون جنيه خلال العام 2021/2022 السابق عليه، بزيادة قدرها 22.3 مليون جنيه، بمعدل نمو 225.1%.

وأشارت المخصصات الفنية للشركة في العام المالي 2022/2023 إلى نحو مبلغ 220.5 مليون جنيه، وفقًا لتقرير الخبير الإكتواري، مشيرًا إلى أن المخصصات الفنية كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حمله الوثائق بفروع التأمين المختلفة.

وسددت الشركة تعويضات عن السنة المالية 2022/2023 نحو مبلغ 98.5 مليون جنيه، مقابل مبلغ 83.6 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة بالعام السابق 2021/2022، بزيادة قدرها 14.8 مليون جنيه.

ووصل إجمالي أصول الشركة بنهاية العام المالي 2022/2023 نحو 622.4 مليون جنيه، مقابل 441 مليون جنيه، خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 181.4 مليون جنيه، بمعدل نمو 41.1%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في 2022/2023 نحو مبلغ 205.3 مليون جنيه، مقابل 181.7 مليون جنيه، خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 23.6 مليون جنيه بمعدل نمو 13%.