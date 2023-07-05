استثمارات مصرية مرتقبة في قطاع التكنولوجيا مع تركيا وإيران

رجح عدد من مسئولى قطاع التكنولوجيا والاتصالات أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا بين القاهرة وطهران وأنقرة فى قطاع التكنولوجيا، فى مجالات متعددة منها تصنيع الإلكترونيات وخدمات التعهيد، خاصة بعد ظهور بوادر فى تحسن العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول الثلاث .

توقع عمرو محفوظ، الرئيس السابق لهيئة صناعة وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «إيتيدا»، أن يتجه الجانب المصرى للتعاون مع أنقرة فى صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، خاصة أن القاهرة تمثل منفذًا للتكنولوجيا التركية لأسواق القارة السمراء، لما تتمتع به من مقومات جغرافية واتفاقيات تجارة حرة مع دول أفريقيا .

وقال «محفوظ» لـ«المال» أن إيران سوق ضخمة بحاجة إلى دراسة متأنية بعد حصار غربى تعرضت له فى الفترة الماضية جعلها منفصلة عن العالم، مضيفا أن هناك فرصة مصرية تستطيع من خلالها تلبية احتياجات طهران فى مجال حلول البرمجيات.

فى سياق متصل، أكد محمد الحارثي، الرئيس التنفيذى لشركة ساندكس للاستشارات الرقمية والتكنولوجية، أن أنقرة لديها اهتمام قوى بتوظيف التكنولوجيا فى الصناعة، مبينًا أن شركته على استعداد تام لتقديم خدمات البرمجة للسوق التركية مستقبلا.

بينما قلل من فرص مصر فى تصدير خدمات التكنولوجيا للسوق الإيرانية، معللًا ذلك إلى كون طهران تعتمد على توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية من روسيا بشكل كبير.

وأوضح عمرو صبحي، الرئيس التنفيذى لشركة كونستريكس المتخصصة فى تقديم خدمات التعهيد، أنها تقدم خدمات الكول سنتر حاليًا للسوق التركية لعملاء فى قطاع السياحة عبر كوادر مصرية، مشيرًا إلى أنه حال استمرار تحسن العلاقات بين القاهرة وطهران فإن ذلك سينعكس فى زيادة حجم تصدير تعهيد قطاع الأعمال التجارية.

يذكر أن نقابة خدمات السفر الجوى والسياحة الإيرانية أعلنت منذ أيام، أن الدفعة الأولى من سياح بلادها ستصل إلى القاهرة خلال 45 يومًا، بينما أعلنت القاهرة أمس الثلاثاء عن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة.