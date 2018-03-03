استثمارات مصرية بـقيمة 10 ملايين دولار فى موريتانيا

أحمد اللاهونىاستضافت جمعية المصدرين المصريين "إكسبو لينك"، وفداً موريتانياً ضم عدداً من رجال الأعمال وكبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الطبية، وذلك بعد طلب الجانب الموريتاني تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر.قالت نيفين حسام، رئيس قطاع الترويج بالجمعية إن الوفد الموريتاني حدد عدداً

أحمد اللاهونى



استضافت جمعية المصدرين المصريين “إكسبو لينك”، وفداً موريتانياً ضم عدداً من رجال الأعمال وكبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الطبية، وذلك بعد طلب الجانب الموريتاني تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر.

قالت نيفين حسام، رئيس قطاع الترويج بالجمعية إن الوفد الموريتاني حدد عدداً من المنتجات الطبية لاستيرادها من مصر، وجاء على رأسها ” المستلزمات الطبية – والمعدات الطبية – والأدوية البشرية”، مشيرة إلى أنه تم ترتيب لقاءات ثنائية للوفد مع 18 شركة مصرية على رأسها ” فاركو – ابيكو – سيدكو – ريفا – المهن الطبية”.

وأضافت أن شركة “كامك” وهي أكبر شركة وطنية حكومية بمورتانيا وتمثل تعاملاتها 70% من حجم استيراد السوق هناك، طلبت شريكاً مصرياً لإنشاء مصنع محاليل طبية باستثمارات تقدر بـ10 ملايين دولار.

وأوضحت أن مجموعة فيبيكو الفتح المصرية أبدت موافقتها للمشاركة فى إنشاء مصنع التحاليل بموريتانيا من خلال تجهيز المعدات والعمالة الفنية المطلوبة، على أن تتولى شركة “كامك” توفير الأرض والتراخيص المطلوبة.

وقدرت رئيس قطاع الترويج بالجمعية، حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع بنحو مليون زجاجة سنويًا.

يشار إلى أن اللقاءات الثنائية بين الجانبين تمت نتيجة تعاون مشترك بين “المصدرين المصريين”، وسفير مصر بمورتانيا ماجد مصلح، والذي قام بترتيب بعثتين تجاريتين الأولى لرجال الأعمال المورتانيين والثانية حكومية مثلها وزير الصحة بمورتانيا، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك.

ولفتت نيفين حسام، إلى أنه من المقرر أن يبدأ وفد آخر يُمثل وزارة الصحة المورتانية لمقابلة نظيره المصري بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفيين بدءًا من 4 وحتى 8 مارس الحالي.

