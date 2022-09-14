استثمارات قطر في مصر تضاعفت 5 مرات خلال 7 سنوات (جراف)

ارتفعت حجم الاستثمارات القطرية في مصر بنحو 5 أضعاف على مدار 7 أعوام ماضية، إذ سجلت في العام المالى 2020/2021 نحو 507.9 مليون دولار، مقابل 94.4 مليون دولار في العام المالي 2014/2015.

جراف يوضح حجم الاستثمارات القطرية في مصر على مدار 7 أعوام

بينما سجل عامى 2019/2020 نحو 678.3 مليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وسجلت حجم الاستثمارات القطرية خلال العام المالي 2018/2019 نحو 373.2 مليون دولار، وفي 2017/2018 بقيمة 165 مليون دولار، أما 2016/2017 فقد سجل استثمارات بنحو 169.4 مليون دولار، فيما شهد العام المالي 2015/2016 استثمارات بنحو 194.8 مليون دولار.

وشهد الربع الأول من 2021/2022، استثمارات بنحو 121.8 مليون دولار، وفي النصف الثاني وصلت إلى 109.8 مليون دولار، أما الربع الثالث فقد بلغت نحو 140.1 مليون دولار.

ورصدت “المال” في هذا التقرير، حجم الاستثمارات القطرية والتبادل التجاري بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والتى تستمر لمدة يومين، يلتقي فيها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، ذكر أن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وأضاف المتحدث أن السيسي سيبحث مع أمير دولة قطر، أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

تميم والسيسي

حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر

وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

وبلغت الواردات المصرية من قطر نحو 40.3 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 25 مليون دولار خلال العام السابق له بنسبة ارتفاع قدرها 61%.

بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال 2021، مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049%.

أهم السلع المصدرة إلى قطر

وأفادت بيانات الإحصاء، بأن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2021، هي سلع الأثاث بقيمة 1.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 848 ألف دولار، بالإضافة إلى مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 632 ألف دولار، وخلاصات للدباغة بقيمة 621 ألف دولار، فضلاً عن مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 256 ألف دولار.

السلع المستوردة من قطر

ومن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من قطر خلال عام 2021 تضمنت، لدائن ومصنوعاته بقيمة 31.6 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 4.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.7 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 2.4 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 2.2 مليون دولار.

تحويلات المصريين والقطريين

وأشارت بيانات الإحصاء، إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر سجلت 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 34 %.

يشار إلى أن عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قطر طبقــاً لتقـديـرات البعثة يصل إلى 141 ألف مصري حتى نهاية 2021.