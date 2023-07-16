استثمارات قطاعات النقل الحكومية تصل إلى 144.9 مليار جنيه بنهاية يونيو

صرفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استثمارات بقيمة 144.9 مليار جنيه، لتنفيذ 104 مشروعات فى مختلف مجالات قطاع النقل، موزعة على جميع محافظات الجمهورية خلال العام المالى المنتهى يونيو 2023.

واستهدفت أغلب تلك المخصصات، توسيع وتحسين شبكة الطرق والكبارى، إلى جانب رفع كفاءة السكك الحديدية، وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق، إضافة إلى استكمال مشروعات الجر الكهربائى والتى منها المونوريل، والقطار الكهربائى السريع.

وفى حصر أجرته “المال”، على تقارير «خطة المواطن» التى تصدرها وزارة التخطيط، فإن وزارة النقل استحوذت على %35 من إجمالى المخصصات الاستثمارية للقطاعات التى استهدفتها الدولة خلال العام المالى الماضى.

وأظهر المسح أن مشروعات النقل المستهدفة عن طريق وزارة التخطيط وجهت استثماراتها لخدمة 18 محافظة، إذ بلغت نسبة تمويل هذه المشروعات %43 من إجمالى مخصصات تلك المحافظات، وتم توجيه %95.8 من هذه التمويلات لصالح 68 مشروعا بتكلفة حوالى 138.8 مليار جنيه.

يأتى ذلك ضمن “خطة المواطن” لتأكيد حقه فى التعرف على توجهات التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة اتجاه النقل وجميع القطاعات، إذ تهدف تلك الوثيقة إلى تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وتفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، علاوة على تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية.

واستحوذت كل من محافظة الجيزة، القاهرة والإسكندرية على %82.9 من إجمالى المخصصات الاستثمارية لقطاع النقل على مستوى الجمهورية خلال العام المالى السابق، بحسب تحليل بيانات وثيقة «خطة المواطن».

وعلى الرغم من حصول الجيزة على النسبة الأكبر من إجمالى مخصصات القطاع، فإن عدد مشروعات القاهرة هو الأكبر، إذ استهدف تمويل 27 مشروعا بملف النقل بمحافظة القاهرة.

وتم توجيه التمويلات الاستثمارية لنحو 12 مشروع نقل داخل محافظة الإسكندرية كثانى أكبر عدد فى مختلف المحافظات، تليهما الجيزة بواقع 9 مشروعات.

وتوزعت الاستثمارات بواقع 48.4 مليار جنيه داخل محافظة الجيزة، محققة بذلك النسبة الأكبر التى بلغت %33.4 من إجمالى تلك المشروعات، وحوالى %63.7 من جميع مخصصات قطاعات المحافظة.

يشار أن وزارة التخطيط وجهت استثمارات النقل المخصصة لتلك المحافظة إلى العديد من المشروعات، وحصل أهم 5 منها على 48 مليار جنيه بواقع %99.2 من الإجمالى.

وتضمنت قائمة أهم مشروعات النقل بالجيزة، الانتهاء من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق “حى الأشجار- الملك الصالح” والذى تكلف 24.2 مليار، بينما بلغت تكلفة المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق “العتبة-إمبابة” حوالى 10.8 مليار.

وخصصت الوزارة 7.2 مليار إلى مشروع خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو الأنفاق بواقع 4.8 مليار وإنشاء مرحلتى مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل بمليار جنيه.

وجاءت القاهرة فى المرتبة الثانية، بنسبة %30.6 من مخصصات النقل لعام 2022/ 2023، واستحوذت على 44.3 مليار جنيه، ومثلت %43 من إجمالى استثمارات وزارة التخطيط.

وحصلت 5 مشروعات نقل بمحافظة القاهرة على %92.6 من تمويلات الـ27 مشروعا، بنحو 41 مليار جنيه من التمويلات الاستثمارية.

وتوزعت هذه التمويلات بواقع 20.5 مليار بهدف استكمال مشروع القطار الكهربائى “عدلى منصور- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة”، وتوجيه 9.9 مليار إلى خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

ورصدت وزارة التخطيط 6.8 مليار جنيه لإعادة تأهيل وتطوير قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق، وتطوير قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق بواقع 2.8 مليار، إلى جانب تمويل إنشاء الكبارى العلوية المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائى السريع بقيمة مليار جنيه.

وخصصت وزارة التخطيط 27.4 مليار جنيه لصالح 12 مشروع نقل بالإسكندرية، بنسبة %61 من قيمة التمويل الاستثمارات الموجهة للمحافظة خلال العام المالى الماضى، مثلت تلك المخصصات %18.9 من إجمالى المستهدف فى قطاع النقل على مستوى الجمهورية.

وتركزت تلك الاستثمارات الموجهة لقطاعات النقل بالإسكندرية فى 5 مشروعات مختلفة، بلغت تكلفتها 25.3 مليار جنيه بنسبة %92.4 من إجمالى مخصصات النقل للمحافظة، توزعت بواقع 14.2 مليار جنيه لصالح مترو أنفاق “أبوقير- محطة مصر”، و6.3 مليار لإعادة تأهيل ترام الرمل “محطة فيكتوريا-المنشية”، إلى جانب تجديد وتطوير ميناء الإسكندرية بقيمة 4 مليارات جنيه.

ورصدت الحكومة 475 مليون جنيه لمحور التعمير بالإسكندرية حتى الساحل الشمالى ضمن مخصصات النقل بالمحافظة، علاوة على توسيع طريق “القاهرة-الإسكندرية الصحراوي” الذى بلغت تكلفته 335.5 مليون جنيه، فى إطار الخطة الاستثمارية الماضية.

ووجهت الدولة متمثلة فى وزارة التخطيط تمويلها الاستثمارى المستهدف خلال العام المالى الماضى بنحو 7 مليارات جنيه لرصف الطرق المحلية، ممثلة بنحو %4.8 من إجمالى مخصصات النقل فى مختلف محافظات مصر.

واستحوذت 3 محافظات على أكثر من نصف تلك المخصصات، إذ بلغت مليارا و800 مليون فى جنوب سيناء لرصف الطرق المحلية، إلى جانب تخصيص مليار و500 مليون أخرى لطرق القاهرة .

وتوزعت التكلفة بنسبة %25.6 لشبكة الرصف المحلية بجنوب سيناء، و%21.4 لمحافظة القاهرة، بينما بلغت تكلفة الطرق المرصوفة فى شمال سيناء خلال 2022/2023 حوالى 750 مليون جنيه بواقع %10.7 من إجمالى مخصصات الطرق بالمحافظات.

وبلغت مخصصات الإسكندرية والدقهلية فى ملف رصف الطرق المحلية حوالى 750 مليون جنيه، موزعة بواقع %5.5 لمحافظة الإسكندرية و%5.2 للدقهلية من الإجمالى والذى سجل 7.02 مليار جنيه.

بينما استحوذ كل من الشرقية والقليوبية على %8.5 من الإجمالى المستهدف لرصف الطرق المحلية، بواقع 342 مليون لشبكة الطرق داخل المحافظة الأولى و256.4 مليون جنيه لرصف داخل القليوبية.

وحصلت الغربية على 254.7 مليون، بنسبة %3.6، كما خصصت الدولة 219 مليون لصالح الطرق المحلية داخل محافظة البحر الأحمر بواقع %3.1 من الإجمالى، بينما تم رصد %3 من إجمالى التمويلات الاستثمارية للطرق المحليات بالمحافظات إلى الإسماعيلية بتكلفة 207.4 مليون جنيه.

وجاءت 5 محافظات الأقل من حيث مخصصات رصف الطرق للعام المالى الماضى وهى “البحيرة، سوهاج، أسوان، أسيوط، دمياط”، إذ تكلفت الدولة حوالى 400 مليون جنيه لرصف الطرق المحلية بتلك المحافظات بواقع %5.7 من إجمالى تكلفة باقى المحافظات.

وكشف المسح أن محافظة سوهاج امتلكت أطول شبكة محلية مرصوفة خلال عام 2020 بواقع 5926.5 كيلو متر، وتليها فى المرتبة الثانية شمال سيناء حيث سجلت 5.7 ألف كيلومتر.

وجاءت محافظة البحيرة فى المركز الثالث من حيث طول الطرق المرصوفة للعام السابق ذكره، مسجلة 3765.8 كيلو متر، تلتها الإسكندرية بواقع 3738 كيلو، بينما احتلت الإسماعيلية المرتبة الخامسة بإجمالى 3.34 ألف كيلو متر.

وتمت زيادة أعداد الكبارى الثابتة من 208 عام 2013 إلى 1848 فى 2020، بنسبة نمو %790.

وكشفت وزارة التخطيط عن مستهدفات واستثمارات وإنجازات قطاع النقل بخطة العام المالى الحالى 2022/2023، إذ سجلت خطة المواطن تواجد 1436 كوبرى علويا ضمن مؤشرات عام 2020.

ونالت محافظتا كفر الشيخ والبحيرة على %25 من إجمالى تلك الكبارى التى تم الانتهاء من إنشائه خلال العام السابق ذكره، بواقع 186 بكفر الشيخ، و166 بالبحيرة.

وانتهت محافظة الدقهلية من 161 كوبرى خلال نفس العام، تلتها الشرقية بواقع 158، حيث مثلت كل منهما %11 تقريبًا على التساوى، وحلت فى المرتبة الخامسة محافظة الغربية مسجلة 149 بنسبة %10 من إجمالى الكبارى المنتهية.

يشار إلى أن محافظة القاهرة امتلكت 43 كوبرى ثابتا بنهاية 2020 بنسبة %3، من إجمالى الكبارى المنتهية خلال نفس العام، وحلت مطروح فى المرتبة الأخيرة بواقع إنشاء 3 كبارى، ثم السويس بخمسة تلتها محافظة أسوان بواقع 6 كبارى.

وأوضح التقرير أن إجمالى الطرق المحلية التى تم الانتهاء من رصفها خلال عام 2020 بلغت 40.1 ألف كيلو متر، وتمت زيادة أطوال شبكة الطرق الرئيسية بنسبة %112 بين عامى 2013 و2020.

وتوزعت الطرق المحلية المرصوفة خلال 2020 بنسبة %14.8 لصالح محافظة سوهاج من إجمالى الطرق المنتهية خلال هذا العام، بواقع 5926.5 كيلو متر.

وجاءت محافظة شمال سيناء فى المرتبة الثانية بواقع 5715 كيلو وبنسبة %14.3 من الإجمالى، ثم البحيرة مسجلة 3765.8 كيلو، وتلتها الإسكندرية بنسبة %9.3، إضافة إلى الإسماعيلية والتى سجلت 3.34 ألف كيلومتر خلال نفس الفترة.

يذكر أن القاهرة جاءت فى المرتبة الأخيرة من حيث طول شبكة الطرق المحلية المرصوفة فى نهاية نفس السنة المذكورة بواقع 637.9 كيلو، وجاءت قبلها دمياط بواقع %2.2 وقبلهما محافظة جنوب سيناء مسجلة 895.1 كيلو متر.

وحصلت “دمياط” على النسبة الأكبر من تمويلات النقل الاستثمارية لمخطط العام المالى 2022/ 2023، إذ بلغت قيمة مشروعات النقل المستهدفة حوالى 9.6 مليار بنسبة %74 من إجمالى التوزيع القطاعى للاستثمارات العامة بالمحافظة.

وكشفت وزارة التخطيط أن تلك الاستثمارات موجهة إلى 8 مشروعات داخل المحافظة، وتتركز التكلفة بنسبة %96.5 فى 5 منها، متمثلة فى إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 2833 مترا بميناء دمياط بتكلفة بلغت 4.2 مليار، إلى جانب إنشاء محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر 1” بقيمة 2.5 مليار بطاقة 3.5 مليون حاوية بأطوال أرصفة 1970 مترًا، واستكمال تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران حتى 18 مترا بميناء المحافظة بتكلفة قدرها مليار جنيه.

وحصل رصيف بحرى بطول 600 متر بجوار الحاجز الشرقى للميناء على تكلفة قدرها 908.8 مليون جنيه، علاوة على إنشاء حاجز الأمواج الغربى بطول 3555 مترا، إذ وجهت الدولة 658.8 مليون جنيه للانتهاء من هذا الحاجز، ضمن أهم مشروعات محافظة دمياط المنتهية خلال العام المالى الماضى.