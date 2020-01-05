استثمارات صناديق التأمين تقفز لـ 9.3 مليار جنيه في 10 شهور منها 1.1 مليار في أكتوبر

قفزت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة لتصل الي 9.3 مليار جنيه ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر من العام الماضي 2019، مقابل 9.1 مليار جنيه تقريبًا في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة تتجاوز200 مليون جنيه، وبنسبة نمو تتجاوز 2.7%.

وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

من ناحية أخري، كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة لتصل الي 1.080 مليار جنيه في شهر أكتوبر من العام الماضي منفردًا، مقابل1.065 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام السابق، بزيادة تصل الي 15 مليون جنيه.

وبلغ عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 670 صندوقًا في نهاية 2018، مقابل 664 صندوقًا في 2017، وبلغ إجمالي إشتراكات صناديق التأمين الخاصة (متضمنة مساهمات الجهات) 7.8 مليار جنيه في 2018 مقابل 6.7 مليار جنيه في 2017 بنسبة نمو تصل الي 2%.