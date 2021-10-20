استثمارات صناديق التأمين الخاصة تقفز إلى 8.3 مليار جنيه خلال 8 أشهر

كشف تقرير الأداء الشهرى للهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 8.3 مليار جنيه.

كما رصد تقرير الرقابة المالية استثمارات جديدة اعتمدتها لصالح الصناديق الخاصة من يناير إلى اغسطس، بقيمة تصل إلى 8.359 مليار جنيه2021، مقابل 6.971 مليار جنيه من 2020 بذات الفترة.

وبلغت صناديق التأمين 1.062 مليار جنيه فى أغسطس 2021 مقابل 1.035 فى نفس الفترة من 2020 بنسبة 2.6%

ضوابط مساهمة صناديق التأمين الخاص بشركات صناديق الاستثمار

ومن المعروف أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقرت برئاسة محمد عمران، عددًا من الضوابط والشروط المرتبطة بمساهمة صناديق التأمين الخاصة فى شركات صناديق الاستثمار.

وتضمن قرار مجلس إدارة الرقابة المالية، رقم 62 لسنة 2021، مادتين، أولاها مرتبط بشروط مساهمة صناديق التأمين الخاصة فى شركات صناديق الاستثمار،

والتى بلغت 10 شروط، وثانيها له علاقة برغبة صندوق التأمين فى زيادة مساهمته فى شركة صندوق الاستثمار.

وتضمنت الشروط العشرة، الواردة فى المادة الأولى من قرار الرقابة المالية:

الأول، أن يكون صندوق التأمين مُسجلا فى الهيئة.

الثانى، أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.

الرقابة المالية تطالب بدراسة جدوى المساهمة فى شركة صندوق الاستثمار

وينص الشرط الثالث على إعداد دراسة جدوى مالية واقتصادية عن المساهمة فى شركة صندوق الاستثمار،

على أن تتضمن هذه الدراسة، جميع البيانات اللازمة لممارسة النشاط، ومن ضمنها بيان بهيكل المساهمين، والإدارة العليا لشركة صندوق الاستثمار.

ووفقًا للشرط الرابع، يتطلب مساهمة صندوق التأمين فى شركة صندوق الاستثمار، وجود فائض اكتوارى، يحدده الخبير الاكتوارى للصندوق فى تاريخ المساهمة، لايقل عن قيمة المساهمة فى شركة صندوق الاستثمار.

وتضمنت الشروط العشرة، ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص فى شركة صندوق الاستثمار نسبة %5، من إجمالى أموال صندوق التأمين الخاص، أو %25 من رأسمال شركة صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

واشترطت الرقابة المالية فى قرارها ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص فى الوثائق التى تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه – %20 من أمواله

وتضمنت الشروط العشرة، أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، عضوين على الأقل ممن لديهم خبرات فى مجالات الاستثمار أو التأمين، مع ضرورة التزام صندوق التأمين الخاص بقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015.

ونصت الشروط على عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاص، ضد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره،

وأخيرًا، ألا يكون قد اتخذ ضد صندوق التأمين الخاص أحد التدابير أو الجزاءات الإدارية ما لم يكن قد أزال أسباب هذا الجزاء ومر ستة أشهر على ذلك.

زيادة نسب مساهمة صندوق التامين الخاص مرهونة بمساهمة الهيئة

ونصت المادة الثانية من قرار الرقابة المالية، الخاص بضوابط مساهمة صندوق التأمين الخاصة، فى شركة صندوق الاستثمار، على أنه “يتعين الحصول على موافقة الهيئة، حال رغبة صندوق التأمين الخاص، فى زيادة نسبة مساهمته فى شركة صندوق الاستثمار، وذلك بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القرار، الخاصة بقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون 10 لسنة 2009، الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2014، الخاص بالشروط بالواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار، وأخيرًا، قرار الرقابة المالية رقم 101 لسنة 2015، المرتبط بقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.