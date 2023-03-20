استثمارات صناديق التأمين الحكومية تنمو بنسبة تناهز 14% في 2022

كشفت هيئة الرقابة المالية من خلال الكتاب الإحصائي السنوي لها، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 903 ملايين جنيه تقريبًا مقارنة بـ792 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 13.9%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية تزايد إجمالي أصول صناديق التأمين الحكومية إلى 1,3 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ1,2 مليار جنيه قريبًا، خلال العام المالي السابق، بمعدل زيادة بلغ 5.7%.

ويذكر أن الدولة قد أنشأت الصناديق الحكومية لتتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ولا يجوز لهذه الصناديق أن تباشر عمليات تأمين أخرى غير المنصوص عليها في قرار إنشائها.