استثمارات شركة حياة مصر في السوق المصرية تبلغ 550 مليون دولار

أعلنت حياة مصر، الذراع المصري لشركة حياة، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال المنتجات سريعة الاستهلاك ومقرها تركيا وواحدة من أكبر مصنعي الحفاضات وأكبر منتج للمناديل الورقية، ان اجمالي استثماراتها في السوق المصرية تبلغ حتي الان 550 مليون دولار

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي علي هامش احتفالها بمرور عشر سنوات على إطلاق عملياتها في السوق المصري، بحضور مصطفى تونجاي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة حياة؛ وشينول كيسيرلي أوغلو، المدير العام لشركة حياة مصر.

وانطلاقًا من إيمانها أن لكل شخص الحق في الحصول على منتجات عالية الجودة، تحرص حياة مصر منذ إطلاق عملياتها في السوق المصري على تحقيق التميز والابتكار والحفاظ على رضاء العملاء.

وتمتلك المجموعة 5 مصانع في مصر بها 1600 فرصة عمل مباشرة و900 فرصة عمل غير مباشرة، وتقديم 9 علامات تجارية للمستهلك المصري، من أشهرها مولفيكس، وبي بم طبيعي، ومولبد، وبابيا، وفاميليا، وغيرهم.

وتخطط الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات والتي يقدر حجمها 55 مليون دولار حتى نهاية عام 2024 في إطار خططها التوسعية لافتتاح مصنعين جديدين لإنتاج المنتجات غير المنسوجة والمناديل الورقية.

ويقدر إجمالي حجم الاستثمارات المستقبلية المستهدفة للشركة 210 مليون دولار وما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة.

وعلى هامش المؤتمر، صرح مصطفى تونجاي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة حياة “فخورون بحجم النمو وسجل الإنجازات الحافل والمكانة الريادية التي تمكننا من تحقيقها على مدار 10 سنوات من تواجدنا في السوق المحلي. وعلى مدار تلك السنوات، ركزنا جهودنا لتصبح مصر مركز تصديري لشركة حياة في المنطقة للاستفادة من إمكانياتها الفريدة. ونسعى إلى توسيع نطاق عملياتنا المحلية بشكل أكبر، وزيادة الاستثمار، وإطلاق المزيد من خطوط الإنتاج، وذلك مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة التي يتوقعها عملاؤنا دائمًا من حياة.”

تمتلك حياة مصر خمس مصانع في موقعين رئيسيين وهما المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر والمنطقة الصناعية بشمال غرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة. ويقع مصنع منتجات العناية النسائية والأطفال في مدينة السادس من أكتوبر بينما تنتج مصانع العين السخنة المنتجات غير المنسوجة ومناديل السحب، والمناديل الورقية، وأقنعة الوجه، وكذلك منتجات التغليف، والفوط الصحية. ومن خلال تلك المنشأت، تعد مصر مركز الإنتاج لمنطقة شمال أفريقيا ومركزاً للتصدير ليس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فحسب، بل يمتد لأوروبا والشرق الأقصى والأمريكيتين بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تصدير منتجات بقيمة 150 مليون دولار من مصر إلى 58 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 200 مليون دولار حجم صادرات مستهدفة لعام 2025.

من جانبه قال شينول كيسرلي أوغلو، المدير العام لحياة مصر، “نسعى جاهدين في حياة مصر لتقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة بأسعار تنافسية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أفراد العائلة بجميع أنحاء الجمهورية. ومن خلال مجموعة متنوعة ومتنامية من القدرات التشغيلية في مصر، لا نقوم فقط بسد الاحتياج المحلي من المنتجات، وإنما نقوم بتصدر منتجاتنا للعديد من دول العالم. ومع دخولنا عقدنا الثاني في مصر، نؤكد التزامنا تجاه السوق المحلي من خلال خطط توسعية طموحة لتطوير قدرات مصانعنا وتقديم أحدث الابتكارات والمنتجات في مجال الصحة الشخصية والعناية المنزلية.”

وقد أعلنت حياة مصر عن إطلاق الجيل الجديد لعدد من منتجات الشركة في السوق المحلى والتي تقدم مفاهيم مبتكرة وعلى رأسها الجيل الجديد من مولفيكس بتقنية قنوات امتصاص أسرع ثلاث مرات ونعومة معززة. كما قامت الشركة بالكشف عن سفيرة العلامة التجارية لبي بم طبيعي، وهي النجمة هبة مجدي. وتعد بي بم طبيعي أول حفاض طبيعي في مصر، مصنوع من ألياف البامبو والقطن العضوي. وانطلاقًا من جهودها لتلبية احتياجات المرأة وصحتها، أطلقت حياة مصر مولبد ألترا فريش وكومفورت، وهي فوط جديدة لتجربة مريحة تدوم حتى ثماني ساعات مع خاصية التحكم في الروائح. كما أطلقت الشركة الجيل الأحدث من مناديل بابيا الورقية مع الإعلان عن النجمة هنادي مهنا كسفير للعلامة التجارية. تقدم بابيا مناديل السحب والمناديل الورقية الأكثر نعومة والتي تم تزويدها بمرطب لتكون الأنعم في السوق المصري. وتعد بابيا أول مناديل ورقية رباعية الطبقات في مصر مما يجعلها المناديل الأبرز في السوق.

تعد حياة أكبر منتج للمناديل الورقية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأفريقيا، ورابع أكبر شركة مصنعة لحفاضات الأطفال على مستوى العالم. و تهدف الشركة إلى توسيع نطاق تواجدها وتقديم منتجاتها للمستهلكين في أكثر من 100 دولة عبر خمس قارات باستخدام علاماتها التجارية المتميزة في فئات رعاية الأطفال، والعناية النسائية، والصحة الشخصية، والرعاية المنزلية، والمناديل الورقية. تمتد عمليات الشركة في 13 دولة حول العالم بحجم عمالة يبلغ أكثر من 10000 موظف.