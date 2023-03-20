استثمارات شركات التأمين تنمو بنسبة 17% وتتجاوز 153 مليار جنيه خلال 2022

ارتفع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 153,3 مليار جنيه مقارنة بـ103,3 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 17.1%.

وأضافت هيئة الرقابة المالية من خلال الكتاب السنوي الإحصائي لها إلى ارتفاع قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 56,2 مليار جنيه مقارنة بـ47,5 مليار جنيه، خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18,3%.

وارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 178,4 مليار جنيه، مقارنة بـ151,4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 17,8%.

وبيّنت أن قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2022 قد ارتفعت لتصل إلى 27,3 مليار جنيه، مقارنة بـ23,4 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 16,7%.

وأوضحت «الرقابة المالية» تزايد فائض نشاط التأمين للشركات بمعدل نمو بلغ 53.7% ليصل إلى 8,6% مليار جنيه خلال العام المالي 2022 مقارنة بـفائض بلغ 5,6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وقرر الكتاب الإحصائي لهيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 103,2 مليار جنيه مقارنة بـ88,3 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 16.9%.