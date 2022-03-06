استثمارات «جمعية التعاونى» تتجاوز 600 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى

كشف إيهاب طاهر، المدير المالى لـلجمعية المصرية للتأمين التعاونى، عن تجاوز الاستثمارات المالية لجمعيته 602 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 444 مليونًا الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 157 مليونًا، وبنسبة نمو %35.

وأشار «طاهر» إلى أن جمعية التأمين التعاونى حققت صافى دخل من الاستثمارات 21.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 19.3 مليون فى الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو %12.

وأوضح أن الجمعية حصدت 144 مليون جنيه أقساطًا تأمينية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 121 مليونًا خلال نفس فترة المقارنة، بارتفاع 23 مليونًا وبنسبة زيادة %19 فيما سددت تعويضات بقيمة 26.5 مليون مقابل 27 مليونا المدة نفسها من العام الماضى.

وقال إن حقوق حملة الوثائق بلغت 215 مليون جنيه 179.8 مليون جنيه النصف الأول من العام المالى الحالى بزيادة تخطت 35 مليون جنيه نفس فترة المقارنة، بمعدل نمو قدره %20.

وأضاف أن رأس المال المدفوع للجمعية بلغ 58.5 مليون جنيه، مقابل 51.5 بزيادة، 7 ملايين جنيه وبنسبة %14.

يشار إلى أن رأسمال «جمعية التعاونى» وفقًا لنظامها الأساسى يسمح لكل مؤمن له بأن يكون من المساهمين بموجب وثيقة التأمين التعاونى (كل مشترٍ وثيقة يمنح سهمًا) التى بحوزته.

ولفت إلى أن الجمعية تخطط لرفع رأسمالها المدفوع إلى 65 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى، يونيو 2022، عن طريق التوسع فى جلب الأقساط التأمينية.

جدير بالذكر أن جمعية التأمين التعاونى تسعى للتوسع فى التأمين متناهى الصغر، الذى يستهدف أصحاب الدخول المنخفضة، خاصة العملاء أصحاب المشروعات التى لا يتعدى رأسمالها 200 ألف جنيه، عبر وثائق تم اعتمادها مؤخرًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، تماشيًا مع خطة الدولة لاستكمال المنظومة المالية والاجتماعية والتنموية لتشجيع الشباب على الاستثمار.