استثمارات جمعية التأمين التعاوني تقفز إلى 380 مليون جنيه

كشف حسام عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” “cis” عن ارتفاع استثمارات جمعيته إلى 380 مليون جنيه مقابل 350 مليونا خلال الربع الثالث من العام المالى الحالي بزيادة 30 مليون جنيه.

وقال عبد العزيز إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى قامت بتشكيل لجنة الإستثمار برئاسته منذ عدة شهور، لبحث كيفية سبل رفع العوائد على استثمارات الجمعية والتغلب على آثار خفض الفائدة على الودائع بالبنك المركزى مؤخرًا.

تحويل ربع مليون جنيه من الودائع فى شهادات البنك الأهلى

وأكد أن تحويل مبلغ قيمته 250 مليون جنيه من ودائع الجمعية فى شهادات البنك الأهلى رفعت من مستوى العائد على الاستثمار بصورة كبيرة.

ولفت إلى زيادة حجم الاستثمارت المالية لجمعيته بالنصف الأول من العام المالى الحالى.

وقفزت كل نتائج الأعمال إلى 340 مليون جنيه، مقابل 279 مليون جنيه نظيره من العام السابق بزيادة 61 مليون جنيه وبنسبة قدرها 22%.

وأشار إلى أن الجمعية حققت إجمالى أقساط تأمينية بقيمة 82.5 مليون جنيه، بالنصف الأول من العام التى تجاوزت 130 مليون جنيه دفعة واحدة بنهاية الشهر الماضى.

ولفت إلى أن جمعية التامين التعاونى سددت ما يقرب من 22 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى، بزيادة 16% على النصف الأول من العام السابق.

وأوضح القائم بأعمال الجمعية ارتفاع حصيلة الأقساط التأمينية للجمعية بقيمة تقترب من 50 مليون جنيه فى اقل من شهرين فقط.

400 مليبون جنيه استثمارات مستهدفة ينهاية يونيو المقبل

وأكد أن جمعية التأمين التعاونى تستهدف رفع استثماراتها إلى 400 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف أن التعاقدات المكثفة مع البنوك مثل التعاقد مع بنك تنمية الصادرات مؤخرًا كانت بهدف ضمان مخاطر عدم السداد نتيجة التعثر لقروض التعليم واشتراكات النوادى وتمويل الأطباء والمهندسين وكذا ضمان مخاطر لتمويلات بنك التنمية الزراعى بهدف تنمية المشروعات الحيوانية والزراعية ومؤسسة انا المصرى والبنك الاهلى و”ريفى” بدأت تؤتى ثمارها بشكل واضح

ولفت عبد العزيز إلى أن جمعية التعاونى” تخطط لجلب أقساط تأمينية بقيمة تتراوح من 300 مليون جنيه أقساط تأمينية نهاية العام المالى، وذلك وفق إستيراتيجية تهدف لتنشيط التعامل مع البنوك والجمعيات الأهلية.

وأشار الى قرب انتهاء الجمعية المفاوضات مع عدد من البنوك لضمان مخاطر عدم السداد للقروض والتمويلات التى تمنحها مثل بنك القاهرة والبركة و قناة السويس.