استثمارات جمعية التأمين التعاوني تتجاوز مليار جنيه بنهاية يونيو

قفزت استثمارات “الجمعية المصرية للتأمين التعاوني CIS ” إلى 1.010 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي 2023 مقابل 730 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق بزيادة 280 مليون جنيه .

ارتفاع استثمارات جمعية التأمين التعاوني بنسبة 38.4%

كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” عن تجاوز إجمالى الأموال المستثمرة بها إلى مليار و10 ملايين جنيه بنسبة نمو قدرها 38.4 % عن العام السابق مرجعا هذه الطفرة للارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال العامين الاخيرين ، بالإضافة إلى تزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية.

وأضاف أن الجمعية لديها إدارة استثمار تتميز بكفاءة وخبرة العاملين فيها والقائمين عليها، في اختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثرها عائدًا ، ما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار.

وأشار أبو العزم إلى أن “جمعية التأمين التعاونى” كثفت خلال العام المالى الحالى تعاقداتها والتجديدات مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والبنوك واخرها بنك أبو ظبى التجارى – مصر وشركة إرادة للتمويل متناهى الصغر وغيرها مما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية وزيادة نسب النمو فى كافة النواحى الفنية لها.

ومن ناحيته قال إيهاب طاهر رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن نمو العائد على الاستثمارات نتيجة الإرتفاعات المطردة في أسعار الفائدة، مدعومة بنمو الأموال المستثمرة نفسها بسبب زيادة حصيلة الإكتتابات المباشرة والتي سمحت بزيادة السيولة المستثمرة في القنوات المضمونة وهو ما انعكس على العوائد الكلية.

ارتفاع أسعار الفائدة يرفع العوائد

ولفت طاهر إلى أن القائمين على الاستثمار بالجمعية يهتمون بإحكام السيطرة على المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن وذلك من خلال أجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية .

وتابع: إن الجمعية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى مليار ونصف المليار جنيه خلال عامين من خلال الدخول فى أوعية استثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر اقتناصها لأي فرص جيدة مثل طرح البنوك لأي شهادات موجهة للكيانات الاعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.

ومن ناحيته قال فيصل عبد العزيز مدير الإدارة العامة للموازنة والتحليل المالى بالجمعية ، والمشرف على إدارة الاستثمار أن الجمعية لديها لجنة “إستثمار” تقف على قدم وساق لمتابعة الموقف المالى للجمعية وخاصة العائد على الإستثمارات وكذا الأوعية الاستثمارية التى يمكن أن توضع فيها تلك الأموال بين سندات وأذون خزانة وشهادات استثمار كودائع بالبنوك والعكوف على قياس مدى كفاءة إدارة هذه الاستثمارات .

وأكد عبد العزيز أن الجمعية تعمل دوما على تحليل البيانات المالية التى بحوزتها بشكل مستمر وذلك لتحقيق العديد من الاهداف المرجوة منها أبرزها بيان أهمية ونوعية العوامل الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المؤسسة بهدف حماية الملاءة المالية والفنية لها علاوة على أن التحليل المالى يساعد فى التعرف على أثر العوامل الداخلية المتمثلة فى التخطيط المالى ،الرقابة الداخلية والكفاءة الادارية على العائد على الاصول والعائد على الملكية فضلا عن التعرف على أثر العوامل الخارجية ممثلة بالبيئة القانونية، البيئة الاقتصادية، والبيئة التنافسية وكلها مجتمعة تساهم فى اتخاذ افضل القرارات الاستثمارية لصالح الجمعية.