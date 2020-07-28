استثمارات جمعية التأمين التعاونى تقفز إلى 440 مليون جنيه بنهاية يونيو

كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، «CIS» عن المؤشرات المبدئية للعام المالى الماضى، والتى أظهرت قفزة فى إجمالى استثماراتها بنهاية يونيو الماضى، بقيمة 440.4 مليون جنيه مقابل 321.2 مليون جنيه للعام السابق عليه، بزيادة 119.2 مليون جنيه بنسبة قدرها %37.

وقال عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن جمعية التأمين التعاونى حققت إجمالى أقساط تأمينية بقيمة 203.2 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 193.6 مليون جنيه للعام السابق بزيادة 9.7 مليون جنيه بنسبة قدرها %5 فيما سددت تعويضات بقيمة 33.5 مليون جنيه مقابل 45 مليون جنيه بتراجع قدره 11.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها %26 خلال نفس الفترة.

وأضاف أن الجمعية حققت 46.4 مليون جنيه عائدا على إجمالى الدخل من الاستثمار مقابل 41.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بارتفاع قدره %13 لافتا إلى أن رأس المال المدفوع ارتفع خلال العام المالى الماضى إلى 49.3 مليون جنيه مقابل 45.5 مليون جنيه بزيادة 3.8 مليون جنيه بارتفاع نسبته %8.

ومن المعروف أن رأسمال جمعية التعاونى يسمح ـ وفقا لنظامها الأساسى ـ لكل مؤمن له بأن يكون من المساهمين بموجب وثيقة التأمين التعاونى (كل من يشترى وثيقة يمنح سهما).

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين التعاونى أنه تم توقيع عقد مع البنك الزراعى المصرى بهدف ضمان الجمعية لمخاطر ضمان عدم السداد لقروض بلغت قيمتها 90 مليون جنيه كمرحلة أولى ممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن هناك مراحل أخرى للتعاقد مع ذات البنك على قروض جديدة فى الفترة المقبلة للتوسع فى حجم الأعمال، وكذا التوسع فى ضمان التمويلات مع عدد من البنوك والجمعيات الأهلية. وأوضح عبد العزيز أن الجمعية تستهدف العام المقبل أقساطا تأمينية بقيمة تتراوح من 300 إلى 350 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى %50 بفعل التعاقدات المتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة مع عدة بنوك وجمعيات، والتى تربطها علاقات تاريخية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المساهم فى جمعية التعاونى والظهير الاستراتيجى لها، حيث إن جميع تمويلات برنامج الإقراض المباشر الممولة من الجهاز يتم تغطيتها بجميع أنواع التغطيات التأمينية اللازمة من الجمعية