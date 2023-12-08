استثمارات «ثروة للتأمين» تقفز بنسبة 54% وتناهز نصف مليار جنيه

كشفت القوائم المالية لشركة ثروة للتأمين- إحدى الشركات التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة- عن ارتفاع إجمالي الاستثمارات لتلامس نصف مليار جنيه، في العام المالي 2022/ 2023، بنسبة نمو تتجاوز 54.6%، مقارنة بالعام المالي السابق 2021/ 2022، بارتفاع يتجاوز 172.7 مليون جنيه.

313.6 حجم حقوق حملة الوثائق

ووفقًا للقوائم المالية التي اعتمدتها الجمعية العمومية، قفز مؤشر حقوق حمَلة الوثائق بنسبة تقترب من 55.1% في العام المالي 2022/ 2023، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى 313.6 مليون جنيه، بارتفاع قيمته 111.4 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة.

وكشفت نتائج الأعمال عن ارتفاع حقوق المساهمين بشركة ثروة للتأمين، لتزيد عن 143.5 مليون جنيه في 2022/ 2023 ، بارتفاع نسبته 17.81%، مقارنة بالعام المالي السابق 2021/ 2022.

وتعليقًا على النتائج، قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لشركات التأمين، إن ثروة للتأمين استطاعت تعظيم عوائدها من محفظة الاستثمارات بسبب الإدارة الرشيدة في هذا الملف، والتي تسعى لانتقاء قنوات الاستثمار التي تُدر عائدًا مرتفعًا بما يضمن تعزيز الأرباح الكلية، ويمثل ضمانة لعملاء الشركة في وفرة الأموال المستثمرة بما ينعكس على كفاءة الخدمة المقدَّمة.

وأضاف أن ارتفاع حقوق المساهمين بالشركة بنسبة 17.8% في العام المالي 2022/ 2023، رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة يشير إلى أن ثروة للتأمين باتت فرصة استثمارية لا تقل أهمية عن قنوات الاستثمار الأخرى، بالإضافة إلى قدرتها على توفير الحماية التأمينية،

مؤكدًا أن هذه النتائج تحفز المساهمين على دعم خطط توسع “ثروة للتأمين”، والتي تسعى لأن تكون لاعبًا مؤثرًا على المستوى الإقليمي وليس المحلي فقط.

أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

وأوضح العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين أن نمو حقوق حملة الوثائق يعكس حرص الشركة على دعم ملاءتها المالية والتحوط ضد أي مخاطر لضمان حقوق العملاء،

وهو ما يزيد ثقة العملاء في شركة ثروة للتأمين وفي مستوى الخدمة المقدمة، وهي الغاية التي نسعى لتحقيقها بصورة مستمرة.

وانتهى إلى أن “ثروة للتأمين” انتهجت نهجًا مختلفًا يقوم على البحث عن تعزيز فرص النمو المتاحة وتوليد الجديد منها، عبر تنويع التغطيات بصورة مرنة تلبي كل الاحتياجات، والوصول للعملاء عبر كل المنافذ المتاحة، سواء النمطي منها أم التكنولوجي، بما يضمن، في النهاية، تحقيق عوائد فنية وكلية للشركة ومساهميها والعملاء.

وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتكت المالية القابضة، إن غاية أي مستثمر هي تعظيم العائد على أمواله المستثمرة،

مؤكدًا أن “ثروة للتأمين” أثبتت أن الاستثمار في نشاط التأمين أصبح مغريًا للمستثمرين، وهو ما راهنت عليه المجموعة والشركة في الوقت نفسه.

سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لـ«كونتكت المالية القابضة»

وأضاف أن تعاظم نمو النتائج المالية والفنية في “ثروة للتأمين” يعكس أمرين؛ الأول قدرة الشركة على إثبات وجودها في السوق كلاعب مؤثر بين أترابها من اللاعبين، رغم حداثة نشأتها، بالإضافة إلى نجاحها في تغيير فكر وثقافة العميل والمستثمر عن نشاط التأمين، سواء عبر الخدمة المتميزة التي تقدمها أم من خلال العوائد المحقَّقة، سواء العائد الفني أم ربح الاكتتاب، أم العائد الكلي؛ والمعروف بفائض النشاط التأميني.

وأكد سعيد زعتر أن مجموعة كونتكت المالية القابضة تفخر بنشاط التأمين في المجموعة، والذي استطاع، في سنوات لا تتجاوز أربع سنوات، جعل كونتكت المالية القابضة التي تمتلك أذرعًا تأمينية قادرة على الصمود أمام التحديات، كما يعكس التمايز المحقَّق في هذا القطاع شديد الخصوصية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة: “نحن ملتزمون بمواصلة تطوير وتعزيز قطاعاتنا، وسنستمر في تقديم خدماتنا بأعلى معايير الجودة، وواثقون في مستقبل واعد ومشرق لقطاع التأمين، وسنواصل العمل بتفانٍ لتحقيق المزيد من النجاحات وتقديم قيمة مستدامة لعملائنا”.

ثروة للتأمين

ثروة للتأمين شركة مساهمة مصرية مسجلة في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 40 لعام 2019, ثروة للتأمين واحدة من أكثر الشركات ديناميكية ونموًّا في سوق التأمين المصري التي تقدم حلولًا تأمينية تناسب احتياجات كل العملاء، وقد نجحت الشركة رغم حداثة نشأتها في تقديم خدمات متميزة لعملائها، مما ساعدها في بناء قاعدة كبيرة ومتنوعة من العملاء الفرديين والشركات المتوسطة والصغيرة.

وحرصت الشركة منذ اليوم الأول على توفير المصداقية والحماية الكاملة لعملائها، وذلك بالتعاقد مع واحد من أكبر معيدي التأمين بالعالم ذوي التصنيف A.

إن فريق العمل بالشركة لديه الخبرة الكبيرة بمجال التأمين التي تجعل الشركة قادرة على العمل طبقًا للمعايير الدولية وخدمة عملائها بتوفير حلول تأمينية أكثر فعالية وأجدى اقتصاديًّا.