استثمارات تنمية حقول البترول في مصر تحقق 33.7 مليار دولار آخر 9 سنوات

وقعت مصر 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات 22,3 مليار دولار كحد أدنى، وبمنح توقيع بلغت 1,34 مليار دولار، فى آخر 9 سنوات، كما نفذت وزارة البترول 53 مشروعًا لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 33,7 مليار دولار، مع عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 1,9 مليار دولار.

وأفاد بيان “البترول” أن حجم ما أُنجز من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الـ9 الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد نُفذ 53 مشروعًا فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى افتتح فى يناير 2018 بعد نجاح خطة الإنتاج المبكر من الحقل فى ديسمبر 2017 فى إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى مقارنة بالحقول المثيلة عالميًا.

وفى مجال التكرير، قالت وزارة البترول إن 8 مشروعات جديدة دُشّنت لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد، بالـ9 سنوات الماضية، من أهمها البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط، وفى مجال صناعة البتروكيماويات؛ صناعة القيمة المضافة، وباستثمارات بلغت 4 مليار دولار خلال عام 2016 أُفتتح مشروع توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية.

ويجرى حاليًا -حسب الوزارة- تنفيذ مشروعات جديدة، من أهمها الألواح الخشبية بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والإيثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات، اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، كمشروعات الصودا آش والسيليكون، وجذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف، مثل شيفرون وأكسون موبيل، وجذب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الأسترالية وغيرها.

كما يجرى -حسب الوزارة- تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 1,9 مليار دولار، من أهمها تنمية حقول شمال سيناء (مرحلة ثالثة)، والمرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة، ومشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.