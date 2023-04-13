استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 536 مليار درهم في نهاية يناير الماضي

تخطت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حاجز الـ 536 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وأظهر تقرير المؤشرات المصرفية الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 14.2% لتصل إلى 536.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 66.8 مليار درهم، مقابل نحو 469.4 مليار درهم في يناير 2022.

وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 527.7 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 8.5 مليار درهم.

واستحوذت سندات الدين على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 47.4% مع بلوغها 254.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، وقد انخفضت الاستثمارات فيها بقيمة 4.3 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2022، بينما انخفضت بنسبة 12% على أساس سنوي.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.8 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بانخفاض على أساس شهري بقيمة 200 مليون درهم مقارنة بشهر ديسمبر، بينما انخفضت بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.