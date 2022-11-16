استثمارات «المهندس للتأمين» تتخطى حاجز المليار جنيه للمرة الأولى في تاريخها

قفز إجمالي استثمارات شركة “المهندس للتأمين” لتتجاوز 1.01 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 823.1 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة تتجاوز 194.9 مليون جنيه، بنسبة نمو تلامس 23.7%.

43.1% نموا فى أقساط المهندس للتأمين

كشفت المؤشرات المالية عن تحقيق الشركة إجمالي أقساط بلغت نحو 193.9 مليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 135.5 مليون جنيه، محققة في نهاية سبتمبر 2021، بزيادة تصل إلي 58.4 مليون جنيه، بنسبة نمو تلامس 43.1%.

وارتفع صافي أقساط شركة المهندس للتأمين، ليصل إلي 97.6 مليون جنيه، في الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، مقابل 59.1 مليون جنيه، في الربع المقابل من العام المالي الماضي 2021/2022، بزيادة تصل إلي 38.5 مليون جنيه، بنسبة نمو تتجاوز 65%.

وارتفعت فاتورة التعويضات المُسددة، لتصل إلي 88.4 مليون جنيه، في نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقابل 62.2 مليون جنيه، في نهاية سبتمبر من العام الماضي بزيادة 26.2 مليون جنيه، بنسبة إرتفاع 42.1%.

ونجحت الشركة في زيادة معدلات النمو بفائض الاكتتاب التأميني بنسبة 19.2% في الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل الي 9.3 مليون جنيه تقريبًا ، مقابل 7.8 مليون جنيه تقريبًا، محققة في الربع المقابل من العام المالي الماضي ، بزيادة 1.5 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بفائض النشاط التأميني تمكنت الشركة من تحقيق 29.4 مليون جنيه تقريبًا في نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقابل 25.6 مليون جنيه، في سبتمبر المقابل من العام الماضي، بزيادة تصل إلي 3.8 مليون جنيه ، بنسبة نمو 14.8%.

23.2 مليون جنيه صافى أرباح الربع الأول

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 23.2 مليون جنيه تقريبًا في نهاية سبتمبر الماضي ، مقابل 21 مليون جنيه في سبتمبر 2021 ، بزيادة تصل الي 2.2 مليون جنيه ، بنمو يتجاوز 10.3%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 505 مليون جنيه تقريبًا ، في الربع الاول من العام المالي الحالي، مقابل 414.5 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بزيادة تصل الي 90.5 مليون جنيه، بنسبة نمو تتجاوز 21.8%.

وارتفع مؤشر المخصصات الفنية بنسبة تتجاوز 26.9% ليصل إلي 452.7 مليون جنيه في نهاية سبتمبر من العام الحالي 2022 ، مقابل 356.7 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.

العضو المنتدب: الشركة تجاوزت الخطة المستهدفة

ومن جهته، أكد قال خالد عبد الصادق، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة، أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأخطار الجيوسياسية العالمية والتي أثرت علي جميع القطاعات، إلا أن المهندس للتأمين نجحت في تجاوز آثار هذه الظروف بسواعد أبنائها، بل إنها نجحت في تجاوز الخطط المستهدفة.

وأضاف عبد الصادق أن شركته استثمرت رصيد خبراتها المتراكم علي مدار أكثر من أربعة عقود في توطيد جدار الثقة مع العملاء الحاليين وتعزيزهم بعملاء جُدد خلال الفترة الأخيرة مما انعكس علي نتائج الأعمال، مشيرًا إلي أن مجلس إدارة الشركة لم يألوا جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم المعنوي والمادي للإدارة التنفيذية، وهو ما ساهم في اطمئنان العاملين بالشركة بجميع الإدارات للإدارة التنفيذية.

عبد الصادق: نجاح السياسة الاكتتابية للشركة

وأثني عبد الصادق علي الدور الكبير الذي لعبه وسطاء التأمين والذين يمثلون شركاء نجاح للمهندس للتأمين، مؤكدًا أن العلاقة بين الشركة وبين الوسطاء بتنوع أشكالهم سواء أفراد أو شركات هي علاقة تكامل.

خالد عبد الصادق ، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة المهندس للتأمين

وأوضح أن النتائج الإيجابية تعكس نجاح السياسة الاكتتابية والتي أدت لأول مرة إلي تجاوز نسب النمو في فائض الاكتتاب التأميني عن فائض النشاط، وهو ما جاء بسبب سياسة قبول المخاطر المنضبطة والتعامل بحرص مع الأخطار، دون الانجراف لأي ممارسات قد تهدد المراكز المالية.

وحول زيادة فاتورة التعويضات المسددة، قال عبد الصادق، إن زيادة التعويضات أمرًا طبيعيًا وله دلالتين، الأولي أنه يعبر عن التزام الشركة بسداد نصيبها من التعويضات للعملاء طالما تحقق الأخطار المنصوص عليها في التغطيات، بدعم سخي من شركاء الإعادة العالميين، والأمر الثاني له علاقة بزيادة الأقساط المباشرة، والتي لابد وان يقابلها زيادة في التعويضات المسددة.

ويري عبد الصادق أن مكانة شركة التأمين وقياسها قدرتها في السوق لابد وأن يأخذ في الاعتبار جميع المؤشرات الفنية والمالية، ومنها فائض الاكتتاب وحصيلة الأقساط وصافي الأرباح وكذلك نسب الاحتفاظ، مؤكدا أن شركته تراهن دائمًا أن تكون لاعبًا مؤثرًا علي خريطة سوق التأمين المصرية والإقليمية.

وكان مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، قد عقد إجتماعًا أمس الثلاثاء، لاعتماد المركز المالي للشركة عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، في الفترة من أول يوليو حتي نهاية سبتمبر 2022.

وحققت شركة المهندس للتأمين – وفقًا للمؤشرات المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة – نتائج إيجابية في جميع مؤشراتها سواء علي المستوي المالي أو الفني.