استثمارات «الكهرباء» تسجل 20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

سجلت استثمارات قطاع الكهرباء خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2019-2020 نحو 20 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي عن شهر فبراير أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات التي تصل إلى نحو 11.2 مليار جنيه، فيما قامت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة في ضخ اكثر من 8 مليارات جنيه.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، في تصريحات لـ«المال»، أن قطاعي الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء استحوذا على نصيب الأسد من تلك الاستثمارات خلال الربع الأول، نتيجة انتهاء المستثمرين من ضخ تمويلات ضخمه للانتهاء من مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان.

وانتهت مصر من تنفيذ أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرات تصل إلى 1465 ميجاوات التى نفذها نحو 32 مستثمرا بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار.

وتلتزم الحكومة بشراء الطاقة من المشروعات، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.

وأشارت إلى أن مصر تستهدف الوصول بإجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 إلى 8200 ميجا وات بنسبة 20%.

مؤكدة أنه من المستهدف أن تتم زيادة هذه النسبة فى عام 2035 لتصل إلى 42% من إجمالي القدرات المولدة من الشبكة.

وأضافت أن إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية بلغ نحو 56 ألف ميجاوات بنهاية 2019 مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015.

وتحولت مصر لمحور رئيسى للطاقة بالعالم بامتلاكها أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء التى نفذتها شركة «سيمنس» بقدرات إجمالية نحو 14.4 ألف ميجاوات.

ونفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اضخم استثمارات خلال العام المالي 2018 /2019 بأسرع ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالى 100.3% تقريباً.

وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالي 19.5 مليار جنيه مصري، التي تعد من أكبر الاستثمارات منذ إنشاء الشركة في 2001.