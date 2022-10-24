استثمارات «القلعة» في أذون الخزانة تقفز إلى 3.07 مليار جنيه بالنصف الأول من العام

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية إن استثماراتها في أذون الخزانة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي إلى 3.07 مليار جنيه، مقارنة بـ814 مليون جنيه نهاية العام الماضي.

وأرجعت “القلعة” في إفصاحات قوائمها المالية هذه القفزة إلى الزيادة في الفائض النقدي لشركة طاقة التابعة، والذي تم توجيهه لشراء استثمارات في أذون الخزانة.

ولفتت إلى أن أذون الخزانة بشكل رئيسي فترة استحقاقها تزيد على 3 أشهر ، وأقل من سنة واحدة بمتوسط سعر فائدة 12.9%.

وشهدت شركة طاقة عربية التابعة للقلعة نموا في إيراداتها نسبته 13% لتسجل 2.5 مليار جنيه تقريبا بالربع الثاني من العام الحالي، بدعم الأداء القوي لنشاط توزيع المنتجات البترولية، وارتفاع معدلات توزيع الكهرباء في شركة “طاقة باور”، ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي.