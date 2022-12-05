استثمارات «القابضة للتأمين» تقترب من الـ 90 مليار جنيه

كشف العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين؛ باسل الحيني، أن إجمالي الاستثمارات الخاصة بالمجموعة بروافدها تقترب من 90 مليار جنيه.

وأشار خلال حديثه بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS 2022 الذي تعقده شركة «المال» GTM في دورته 8، إلى استمرارية توسع مجموعة مصر القابضة للتأمين في استثماراتها المباشرة من خلال البورصة المصرية، وأدوات الدخل الثابت أيضًا.

وقال إن ذلك حجم الاستثمارات الحالي هو الأعلى منذ استلام محفظة الشركة منذ 1963، وقد ساهم الكيان من خلال دوره فى توفير الحماية التأمينية للقطاعات الاقتصادية المختلفة المملوكة للدولة في دعم خطط التنمية وتطويرها لصالح المواطن المصري.

وأكد الحيني على مساهمة الشركة من خلال محفظتها الاستثمارية الضخمة في تدعيم المشروعات الاقتصادية الهامة وإنشاء عدد من المشروعات الاقتصادية بشكل أدى إلى تطوير نتائج «القابضة للتأمين» ودعم الاقتصاد المصري من ناحية أخرى.