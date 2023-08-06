استثمارات الصين في قطاع النقل تسجل ربع تريليون دولار خلال النصف الأول

ارتفعت استثمارات الصين في الأصول الثابتة في قطاع النقل بنسبة 9.1% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة النقل.

وذكرت وكالة شينخوا أن إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة في القطاع 1.8 تريليون يوان (حوالي 252.04 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، وفقا لوزارة النقل.

وعلى وجه التحديد، ارتفع الاستثمار في بناء الطرق بنسبة 8.9% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 تريليون يوان. وتم توجيه استثمارات بقيمة 93.6 مليار يوان إلى تطوير الممرات المائية، بارتفاع نسبته 26.7% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع النقل في الصين بنسبة 6.5% عن العام السابق، وفقا للبيانات.